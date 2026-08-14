Emerger fortalece la formación de sus conductores en situaciones críticas y de emergencias

La iniciativa, promovida y organizada por la empresa, se desarrolló en el Hospital de Funes y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Funes.

Emerger llevó adelante una capacitación integral destinada a los conductores de sus unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), Visita Médica Domiciliaria (VMD) y Unidad de Pronta Asistencia (UPA), con el objetivo de fortalecer sus habilidades al volante y promover una conducción cada vez más segura, precisa y eficiente.

La acción fue impulsada por Emerger como parte de su compromiso con la formación permanente de sus equipos y la mejora continua de la atención prehospitalaria. Durante una semana, los participantes realizaron prácticas en un circuito especialmente preparado en las instalaciones del Hospital de Funes.

Cada estación fue diseñada para recrear situaciones y maniobras que pueden presentarse durante la actividad cotidiana. La capacitación contempló instancias de evaluación, ejercicios de destreza, control vehicular, maniobras de precisión y resolución de diferentes escenarios operativos.

La propuesta no se enfocó únicamente en evaluar el desempeño de los conductores, sino también en reforzar buenas prácticas, incorporar nuevos aprendizajes y brindar herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad y confianza en la vía pública.

La actividad contó, además, con el acompañamiento de la Municipalidad de Funes y el SIES, que se sumaron a esta iniciativa promovida por Emerger para fortalecer la capacitación y el trabajo articulado entre instituciones vinculadas con la atención de emergencias.

María Betania Insinga, coordinadora del Área de Capacitación de Grupo Emerger, destacó que: “la conducción de una unidad sanitaria requiere preparación, responsabilidad y capacidad de respuesta. El traslado seguro de los profesionales, los pacientes y el equipamiento médico constituye una parte fundamental del servicio asistencial.”

Con esta capacitación, Emerger reafirmó su compromiso con la profesionalización de sus colaboradores, la seguridad vial y la calidad del servicio que brinda diariamente a la comunidad.

Practicar, mejorar y seguir cuidando vidas fue el propósito que acompañó esta nueva acción de formación impulsada por Emerger.