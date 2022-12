La importaciones cayeron el mes pasado por primera vez en dos años

El Indec difundió los resultados del intercambio de comercio exterior. En el año, el saldo favorable se redujo a u$s 5.800 millones

El intercambio comercial cerró noviembre con un saldo positivo de u$s 1.399 millones, luego de que las exportaciones alcanzaran los u$s 7.089 millones, con un crecimiento interanual de 14,5%; y las importaciones u$s 5.750 millones, con una baja de 0,3%; informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, el intercambio comercial creció 7,4% en relación con igual período de 2021 y, si se analiza el acumulado de once meses del año, dejó un superávit de u$s 5.800 millones, poco más de un tercio de los u$s14.379 millones alcanzados entre enero-noviembre de 2021.

En comparación con noviembre de 2021, los principales rubros exportados mostraron significativos aumentos de ventas: las manufacturas de origen agropecuario subieron 18,9%, hasta los u$s 2.900 millones; los productos primarios aumentaron 14,8%, hasta los u$s 1.513 millones; y las manufacturas de origen industrial crecieron 11,8%, hasta los u$s 2.097 millones.

En cambio, el comportamiento de las importaciones fue mixto, con aumentos en la importación de bienes de capital (12%), piezas y accesorios para bienes de capital (17,1%) y vehículos automotores de pasajeros (20%). En cambio, hubo bajas en bienes intermedios (-11,4%), combustibles y lubricantes (-9,2%) y bienes de consumo (-1,2%).

De esta forma, el saldo de la balanza comercial fue de u$s 1.339 millones, u$s 915 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de u$s 424 millones.

Las importaciones

Las importaciones disminuyeron 0,3%, equivalente a u$s 17 millones, respecto a noviembre de 2021, debido a un descenso de 1,1% en los precios, ya que las cantidades aumentaron 0,8%. “Desde octubre de 2020 no se registraba una caída interanual en las importaciones”, detalló el Indec en su último informe de intercambio comercial argentino.

A poco de asumir el Ministerio de Economía, Sergio Massa dispuso una serie de medidas para frenar la sangría de dólares provocada por la demanda de importadores. Una de las primeras fue negociar la suspensión de operaciones habilitadas por medidas cautelares que sin cortapisas otorgaba un grupo de jueces a agentes del sector de la importación. Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda amenazó con realizar presentaciones a la Justicia estadounidense por maniobras de triangulación.

Pero el cambio más importante fue la instrumentación del Sistema de Importación de la República Argentina (Sira), que le permite fortalecer el control cobreel ingreso de mercadería y los pedidos de dólares para afrontarla.

Durante noviembre, el intercambio con el Mercosur registró un saldo positivo de u$s 135 millones. Con los países que integran el mercado regional, las exportaciones alcanzaron u$s 1.402 millones, 5,5% inferiores a las de igual mes del año anterior (-u$s 81 millones), debido principalmente a una disminución en las ventas de combustibles y energía y de productos primarios.

El 81,6% del total tuvo como destino a Brasil; 10,8% a Uruguay; 6,4% a Paraguay; y 1,2% a Venezuela, detalló el Indec.

De esta forma, el comercio con el Mercosur representó el 19,8% de las exportaciones y 22% de las importaciones totales.

En lo que va del año, las exportaciones totales sumaron u$s 82.293 millones y las importaciones u$s 76.493 millones, por lo que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó 23,7% y alcanzó un valor de u$s 158.787 millones. Esto significó un superávit de 5.800 millones de dólares en lo que va del año.

Las ventas al exterior aumentaron 15,3% (u$s$ 10.946 millones), producto de una suba en los precios (17%) y una reducción en las cantidades (-1,4%). Las importaciones se incrementaron 34,3% (u$s 19.525 millones) por un aumento de 16,7% en los precios y de 15% en las cantidades.

Los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden, que en conjunto absorbieron 30,9% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron el 53,6% de las importaciones.

En once meses del año, las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 11.599 millones y las importaciones u$s 14.931 millones, lo que implica un saldo comercial deficitario en u$s 3.332 millones.

En tanto, las exportaciones a China sumaron u$s 7.672 millones, y las importaciones u$s 16.320 millones, con un saldo negativo de u$s 8.648 millones.

Por último, las exportaciones a Estados Unidos totalizaron u$s 6.199 millones y las importaciones alcanzaron u$s 9.770 millones, por lo que el déficit comercial fue de u$s 3.571 millones.