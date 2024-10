La fiesta de los bonos no se detiene y caen a pique los dólares financieros

“El sentimiento de los inversores hacia Argentina mejoró significativamente en los últimos meses y ahora parece que el gobierno probablemente podrá hacer frente a los pagos de la deuda soberana que vencen el año próximo”, señaló Capital Economics. Aunque agregó que “todavía no hay señales reales de que el gobierno vaya a abordar uno de los problemas subyacentes clave que se esconden tras los problemas económicos de Argentina: la sobrevaluación del peso”.

Embarcados en las apuestas al “carry trade”, los inversores compran el escenario de fuerte desaceleración de la inflación durante los próximos meses que promueve el gobierno. Es así que, tras la señal que envió el Ministerio de Economía el viernes al no incluir en el llamado a licitación de este martes ningún instrumento a tasa fija, se recalentó aún más la ya intensa demanda de Lecap y Boncap.

La “inflación breakeven” surge de comparar las cotizaciones y rendimientos de los instrumentos a tasa fija con los indexados por CER y establecer como “punto de equilibrio” el nivel de IPC necesario para que ambas inversiones “salgan empatadas”. El economista Salvador Vitelli, de Romano Group, calculó que este indicador bajó hasta un punto y quedó a punto de tocar el 2% mensual como promedio de acá a las elecciones de medio término (hasta acá rondaba el 2,5%). En concreto, con los valores vigentes a las 15 del lunes, estimó que la expectativa implícita era del 2,3% para octubre, del 2,2% para noviembre y diciembre; del 2,6% para enero, y del 2,1% desde febrero hasta octubre de 2025.

En el mercado cambiario, los dólares financieros volvieron a caer. El contado con liqui acumuló una caida de más de $ 40 desde el miércoles de la semana pasada y la brecha con el tipo de cambio oficial volvió a tocar un mínimo de 2024. Durante esta jornada, el dólar CCL cayó $ 8,76 hasta los $ 1.154,77. Por su parte, el MEP anotó su tercera baja al hilo al retroceder otros $7,63 (-0,7%) y ubicarse en los $ 1.134,18. Frente a estas variaciones, la brecha cambiaria retrocedió al 16,8% en el caso del CCL, la cifra más baja desde el 27 de diciembre de 2023. El spread entre el mayorista, regulado por el Banco Central y el MEP es aún más chico, del 14,7%, o. El dólar blue cerró a $ 1.220 para la venta en la city porteña. Bajó $ 5 y finalizó a $ 1.220, tras una suba de $ 10 el pasado viernes. En ese marco, el spread con el mayorista se ubicó en 23,4% y la brecha con el MEP cae a 7,6% y toca máximos desde fines de julio.

El Banco Central (BCRA) volvió a terminar su participación en el mercado oficial de cambios con un saldo positivo, como en 20 de las últimas 21 jornadas. En este caso, la autoridad monetaria registró una compra neta de u$s70 millones. Las reservas brutas internacionales treparon en u$s206 millones para culminar la rueda en u$s29.368 millones. Se trata del nivel más alto desde el 4 de julio.

Para lograr cubrir los vencimientos de deuda, el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió varios frentes a la vez, desde intentar volver a los mercados internacionales de deuda a partir de la baja del riesgo país, hasta apoyarse en operaciones financieras como Repos y buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no ponga en riesgo lo conseguido hasta el momento.

Este apuro se debe a que se vienen vencimientos de capital e intereses en los próximos quince meses por unos u$s 24.000 millones y tiene reservas netas negativas en unos u$s 6.000 millones. El blanqueo le permitió tomar algo de oxígeno, ya que hubo un incremento de los depósitos en dólares del sector privado en más de u$s 12.700 millones desde el mes de agosto. Pero necesita maximizar esos recursos.

“Las miradas de esta semana estarán en el cierre del blanqueo, especialmente en la evolución de los depósitos en dólares”, explicaron desde Cohen.

Como dijo Elisa Carrió : “Qué hermosa bicicleta financiera están armando. Cómo ganan y qué felices están los amigos de Toto, el ministro”.