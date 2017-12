La deuda crece y le pone un freno al desarrollo

La deuda externa argentina creció más del 76% en dos años y la deuda pública bruta se incrementó por encima del 30% en ese lapso. Hoy representa el 57% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que los compromisos de pago de cara a 2018 para enfrentar este endeudamiento (entre capital e intereses) son casi 265% superiores a los de este año.

Con estos datos "la Argentina se conduce a una nueva crisis de endeudamiento ya que está acentuando su nivel de dependencia del financiamiento externo, sin que eso tenga atrás una estrategia de crecimiento y desarrollo con fundamentos en la economía real y perspectiva reales de repago", planteó la Fundación Pueblos del Sur en base a un análisis pormenorizado y actualizado a noviembre de 2017 en base a datos oficiales del Ministerio de Finanzas de la Nación.

El informe, elaborado por Esteban Guida, Marina Alvarez y Daniel Guida, concluye que la deuda pública, tanto interna como externa, que tomó el Estado argentino en los últimos dos años, "está dispuesta para financiar un modelo aperturista, especulativo y de extracción, contrario a cualquier propósito de desarrollo sustentable, con justicia social y equidad distributiva" y por eso, considera que "es imprescindible que esta situación sea revertida en el corto plazo, ya que de persistir esta conducta, el círculo vicioso de endeudamiento, desfinanciamiento interno y fuga de capitales, acentuará el riesgo de insolvencia precipitando un quiebre abrupto del esquema económico y financiero".

Los datos muestran una marcada tendencia del gobierno de Cambiemos en tomar deuda para hacer frente a los desequilibrios internos. Detalla que al 10 de noviembre de 2017, la deuda pública bruta del Estado nacional creció 30,6% en comparación fines de diciembre de 2015 y ascendió a u$s 314.234 millones, lo que además representó un incremento del 14,1% con respecto a diciembre de 2016, cuando llegó a u$s 38.788 millones.

Según detalló el informe "desde el último informe presentado por el Ministerio de Finanzas en junio de este año, hasta la actualidad, los encargados de la política económica del país han sostenido la conducta de emisión de pasivos y profundizado la situación de endeudamiento público".

Esto queda demostrado en los propios números oficiales ya que los datos de noviembre contrastan con los difundidos el 30 de junio de 2017, los cuales muestran la deuda pública bruta ascendía a u$s 293.789 millones a mitad de este año y representaba el 53,7% del PBI. Este stock de pasivos "implicó un incremento del 6,7% (+ u$s 18.343 millones) con respecto al registrado a fines de 2016 y del 22,1% (+u$s 53.124 millones) respecto a diciembre de 2015.

Por otra parte, la deuda pública externa (es decir la que el Estado nacional contrajo con residentes en el exterior) alcanzó los u$s 112.142 millones, lo que representa un crecimiento del 76,4% en tan solo dos años. "Esto fue posible gracias a que entre diciembre de 2015 y el 10 de noviembre de 2017 se realizaron nuevas emisiones por u$s 48.562 millones", apuntó Fundación Pueblos del Sur.

También en este caso el crecimiento fue vertiginoso, no solamente en dos años sino además desde mediados de 2017 cuando se conocieron los últimos datos del Ministerio de Finanzas, que daban cuenta que el stock de deuda pública externa se ubicaba a junio de este año en u$s 108.935 millones, es decir el 37% del total de pasivos emitidos por la Nación y el 19,9% del PBI. Además, si la comparación se realiza entre diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2017, "el volumen de emisiones colocadas en el mercado internacional creció alrededor de 71,3%. Es decir que, en tan solo 18 meses, el ministerio a cargo de Luis Caputo se endeudó en aproximadamente u$s 45.356 millones", detalló el informe.

Fundación Pueblos del Sur asegura que es "fundamental" que los argentinos tomen plena consciencia de esta situación transcurrida ya la mitad de mandato del gobierno de Cambiemos. Y recuerda que ya en la historia hay ejemplos poco felices sobre cómo terminan situaciones de endeudamiento de este tipo. "A partir de las reformas económicas impulsadas por el gobierno cívico-militar iniciado el 24 de marzo de 1976, el endeudamiento público en Argentina se transformó en un verdadero escollo para el desarrollo nacional y un condicionante para la aplicación de políticas orientadas al interés del conjunto de los argentinos", recuerda el informe y señala que "habida cuenta de los antecedentes, el análisis minucioso de la deuda pública argentina y el monitoreo de la conducta de endeudamiento de los gobiernos de turno, resultan de crucial relevancia ya que, lejos de significar un aspecto simplemente financiero, determinados niveles de deuda pública condicionan los márgenes de decisión y limita las posibilidades de alcanzar un sendero de desarrollo económico sostenido".

Otro de los puntos más salientes de los números duros del análisis es el que muestra el cambio de conducta respecto al endeudamiento, algo que se observa con claridad comparando la tasa de crecimiento de la deuda pública nacional. "Mientras que en el período 2012-2015 la misma promedió el 3,5%, en los en los últimos dos años alcanzó el 14,4%.", detalló la fundación.