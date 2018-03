La demanda monetaria aprieta al Banco Central

El gobierno nacional cambio abruptamente la política monetaria y cambiaria el 28 de diciembre pasado. El jefe de gabinete intervino el BCRA y rompió el manual monetario que teníamos a disposición para tomar decisiones. Venimos perdiendo reservas y el dólar no baja, si seguimos así, perderemos más.

El manual de política monetaria y cambiaria del Banco Central antes del 28 de diciembre nos decía que la tasa de interés era más alta que la tasa de inflación, con lo cual se restringía la cantidad de dinero en la economía, había un alto incentivo a ahorrar y postergar consumo, de esta forma se retiraba liquidez del mercado, y se buscaba una desinflación de la economía.

Esta política tenía muchas falencias: la alta tasa de interés generaba un ingreso de capitales golondrinas, que apreciaban el tipo de cambio generando externalidades negativas. El dólar bajo alentaba las importaciones y el turismo en el exterior.

El Tesoro Nacional y el Banco Central tomaron deudas a altas tasas bajo este periodo, financiaron el gasto público, y no terminaron de lograr las metas de crecimiento económico, desinflación y baja del déficit fiscal.

Ante este escenario, el propio gobierno tomó cartas en el asunto, y se pasó a una política monetaria muy poco clara y que está generando alta incertidumbre:

1 Se eliminaron los créditos productivos para 2019, pero se irán reduciendo durante el 2018. Hoy es difícil conseguir financiamiento a tasas del 17 por ciento anual.

2 La tasa de corto plazo del Banco Central bajó a niveles del 27,25 por ciento anual, pero la tasa de lebac a 30 días se ubica en el 26,4 por ciento anual, el mercado no ve atractiva dicha tasa y hay un corrimiento de inversiones de pesos a dólares.

3 El dólar subió bruscamente, en lo que va de 2018, acumula 8,6 por ciento, y es muy probable que dicho aumento se termine trasladando al conjunto de precios de la economía.

4 El gobierno sigue absorbiendo pesos vía lebac, en lo que va de 2018 ya lleva $ 150.000 millones colocados, y a pesar de sacar pesos de mercado la inflación no cede.

5El Banco Central salió a controlar el dólar vendiendo reservas, algo que no realizó frecuentemente en 2016 y 2017, en pocos días vendió u$s 183 millones con escaso resultado.

6El Tesoro nacional vendió una suma de dólares que aún no informo, y del crédito de u$s 9.000 millones que tomó a principio de año, pocos dólares quedaron en los bancos oficiales. Las reservas terminaron 2017 en los u$s 55.055 millones y hoy tienen u$s 62.456 millones.

Está muy claro que la política monetaria y cambiante luce errática, el resultado de lo hasta aquí realizado por el Banco Central fue una gran devaluación del peso, una baja en la tasa de interés en pesos, y una suba importante en los precios. Bajo estos parámetros, los inversores se aferrarán al dólar que tienen guardado, y los que no tienen dólares salen a comprarlo.

El verdadero problema de Argentina es el déficit fiscal primario es equivalente al 20 por ciento de los ingresos. Para solucionar este problema resulta complejo bajar los gastos ya que se pone en juego la gobernabilidad. Una suba de los ingresos fiscales debe venir de la mano una mayor inversión, no de una suba de tributos. El gobierno no ha puesto en marcha ningún plan de desgravación impositiva, en especial a la construcción que sería el gran dinamizador del crecimiento argentino.

En la medida que el gobierno no explicite un plan monetario y cambiario, se va a acrecentar el escenario de gran incertidumbre económica, en donde los inversores salen a cubrirse comprando activos:

Los bonos en dólares son un gran instrumento de ahorro, en plazos de 5 años rinden el 5 por ciento anual, a 10 años el 7 por ciento anual y más de 15 años el 8 por ciento anual.

Las acciones lucen caras, pero han copiado la suba del dólar desde diciembre a la fecha. Hay que andar con luz alta, están subiendo de precio, pero no vemos una suba de rentabilidades en igual proporción Cuidado.

Es un clásico en todas las empresas, con una suba del dólar es muy probable que los precios ajusten a la suba, por lo tanto, comprar bienes de cambio puede ser una gran opción, si luego los podés vender.

Comprar pasajes al exterior en pesos, y pagarlos en cuotas, obtendrás un gran beneficio, viajar siempre es placentero y te abre nuevos horizontes.

Los autos importados, ya sean brasileños, mexicanos o alemanes son una muy buena opción. Una de estas terminales te vende el auto pesificado, 30 por ciento contado, 30 por ciento en cuotas y 40 por ciento en la cuota 25.

Las propiedades subieron con Cristina, suben con Mauricio y seguirán a la suba a futuro, es el resguardo más preferido por los argentinos que tiene ahorros. Los que compraron en los últimos 5 años ganaron dinero por la capitalización que lograron, de yapa quedo el alquiler. Muchas propiedades se venden en pozo en $ a 3, 10 y 20 años de plazo. Por ahora crédito UVA abstenerse.

Toda crisis trae problemas de rentabilidad y negocios, el vaso medio lleno o medio vacío, lo importante es estar preparado ante los cambios que realizo el gobierno y los que todavía va a realizar.

A nuestro juicio, deberían explicitar el cambio de política cambiaria o monetaria, o bien explicitar el cambio en la presidencia del Banco Central.