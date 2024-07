La corrida no se frena: el dólar blue batió récords y cayeron los bonos

El Banco Central compró ayer apenas u$s 2 millones, a pesar de que aumentó el volumen negociado. El mercado le picó el boleto al actual plan.

La desconfianza en la sostenibilidad del plan económico de Javier Milei profundizó la corrida en el mercado paralelo del dólar y el derrumbe de los bonos. Los anuncios sobre una nueva fase en la administración de pasivos monetarios no fueron bien recibidos y, en el segundo día hábil de la semana, fueron criticados abiertamente incluso por economistas que actúan como asesores del gobierno.

La cotización del dólar blue marcó un nuevo récord, al cotizar a $ 1.430 para la venta en la city porteña. En Rosario cerró a $ 1.445. La brecha alcanzó el 56,4%, la mayor desde la devaluación de diciembre. También se dispararon el MEP y el CCL, a la zona de los $ 1.432, en línea con el blue. El Banco Central adquirió apenas u$s 2 millones, a pesar de que el volumen operado saltó de u$s 225 millones a u$s 706 millones.