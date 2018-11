La codicia y los guapos del dólar

El presidente del Banco Central se hace el guapo congelando la cantidad de moneda y poniendo la tasa al 70 por ciento anual. Los inversores se dejan llevar por la codicia y colocan sus pesos a tasas superiores al 50 por ciento anual. Sin embargo, las gangas son las acciones, que están a precios en dólares inferiores al momento que asumió Mauricio Macri.

Meses atrás hubo una corrida cambiaria, y todo parecía indicar que el dólar se estabilizaría arriba de los $40. Entonces aparecieron los guapos del dólar, poniéndole al mercado una tasa del 70 por ciento anual. Con semejante tasa no crece una hierba en el mercado. La corrida cambiaria se transformó en una venta masiva de dólares, y los pesos se colocaron en los bancos a tasas que van entre el 45 por ciento y 55 por ciento anual, dependiendo del monto y plazo de la colocación.

Hace dos meses que el dólar cotiza en una banda de flotación que no baja de $ 36 y no supera los $ 40. En esta estrecha banda hay compradores y vendedores, pero predominan los que venden los billetes.

El gobierno congeló la cantidad de moneda, la circulación monetaria es de $740.000 millones, no mucho más que el 5 por ciento del PBI (oferta de todos los bienes y servicios de la economía), cada mes que pasa la inflación hace que el mercado demande más pesos, pero pesos nuevos no hay, salvo que alguien venda los dólares para hacerse de pesos.

Mientras el dólar no llegue al piso del canal que definió el Central, la autoridad monetaria no va a comprar, en cambio si bajara al nivel de $35 compraría dólares e inyectaría pesos al mercado. La banda de flotación se ubica hoy entre $35 y $ 45, se ajusta todos los días a un ritmo del 3 por ciento mensual, hasta diciembre.

El gobierno recibió los dólares que le prestó el FMI. Así, las reservas se ubican en u$s 54.042 millones, y los pasivos monetarios se ubican en $2.006.353 millones. Si comparamos ambas cifras, el tipo de cambio de equilibrio da $ 37,13, muy cerca del valor actual del dólar.

La llegada de reservas del FMI, las altas tasas que ofrecen los bancos, y la codicia de los inversores, hizo que los plazos fijos crecieran a una tasa del 92 por ciento en los últimos 12 meses. El deporte nacional pasa por hacer plazos fijos con tasas del 4 por ciento mensual, ganás dinero tomando mate en tu casa, el dólar no se mueve, y tenés un ingreso asegurado. De producir ni hablemos. Si seguimos por este camino, tenemos asegurada la recesión.

Los bancos sacan dinero del mercado ofreciendo altas tasas, no inyectan pesos vía créditos, y esto hace que las ventas de propiedades, autos, electrodomésticos, entre otros, sigan estancadas. Si sumamos que los bancos privilegian la liquidez para mostrarse sólidos, tenemos un sistema financiero que lejos de ayudar, complica a la producción.

En este contexto los activos financieros siguen bajos. Los bonos en dólares y pesos, están a precios de gangas. El bono en dólares denominado Dica, que es el bono con descuento de la deuda argentina con vencimiento en 2033 rinde el 11,7 por ciento anual en u$s. El bono PR15 en $, rinde el 76 por ciento anual, y vence en 2022, paga renta trimestral, y a partir de 2019 comienza a devolver el capital.

No hay sólo gangas en el mercado de bonos, también en las acciones. Grupo financiero Galicia vale en bolsa u$s 3.247 millones. Sus ganancias este año serán muy pobres, apenas u$s 220 millones, pero su valuación es baja en función de las expectativas de crecimiento que tiene la empresa. Su patrimonio neto es de u$s 1.264 millones.

Transener es una empresa que en bolsa vale u$s 486 millones. Su patrimonio asciende a u$s 119 millones. Tiene el monopolio del transporte de energía eléctrica. La empresa podría ganar unos u$s 80 millones al año. La empresa está a un precio muy bajo, el Estado tiene en sus activos acciones de esta compañía, que en algún evaluó poner a la venta, ahora se rumorea que se venderían en 2019. Es una acción que está a un precio muy bajo, en función de la potencialidad de utilidades que tiene por delante.

Transportadora Gas del Sur es otra empresa monopólica, su valor en bolsa es de u$s 2.169 millones. Su patrimonio neto asciende a u$s 206 millones, y en bolsa vale casi 10 veces su patrimonio. Este año podría ganar u$s 140 millones, está muy bien valuada, pero sigue siendo una acción atractiva.

Si comparamos a Transportadora Gas del Sur con Transener, vemos que esta última está más castigada por el mercado. Esto se debe a la presencia del Estado en la compañía, y a su indefinición a la hora de tener que desprenderse de dichas acciones. Es un buen momento para comprar Transener y esperar definiciones.

YPF vale en Bolsa u$s 5.825 millones, es líder en nuestro mercado. Su patrimonio neto asciende a u$s 6.564 millones. Es una empresa que cuesta más hacerla que comprarla por bolsa. Su cotización está castigada en función del alto pasivo que tiene, pero es la empresa con más presencia en Vaca Muerta, y la receptora de la mayor cantidad de beneficios futuros por su predominancia en el mercado. YPF podría ganar u$s 400 millones, con lo cual el recupero de la inversión está en 14 años y medio, y la comprás por debajo de su valor patrimonial. Es una ganga a la que le tenés que dar tiempo, pero sabemos que las acciones no son negocios de hoy para mañana.

Como verás, las opciones pasan por acciones energéticas, y bancos, podríamos nombrar muchas empresas más como Banco Macro o Supervielle, como también a Pampa o Petrobras Brasil.