La categoría alimentos y bebidas lidera las ventas on line

El presidente de Cace consideró que “otro dato que habla de la consolidación del ecommerce en Argentina es el 8% más de compradores, de personas que compraron por primera vez” de forma digital. El año pasado ese número era de 5% más, apuntó Zaied. Además, señaló que la región que más creció es la región Centro, donde está Rosario y Santa Fe. “Esto significa oportunidad para las pymes, emprendedores para hacer comercio electrónico aquellos que no lo están haciendo o para mejorar los que ya están con un canal on line”, señaló al tiempo que recordó que Cace cuenta con más de 2.000 socios y 800 son pymes y emprendedores.

Zaied explicó que no es tan relevante el número de facturación como el número de cantidad de compradores o de órdenes. “Si el ticket promedio no creció quiere decir que los consumidores eligieron productos de menor valor. El canal ecommerce está tan consolidado que no queda ajeno a los vaivenes de la economía.

“Nuestras empresas consultadas dicen que en promedio el canal electrónico pesa el 15% de su facturación, eso es un montón. Hay una oportunidad increíble que brinda la base de datos para contactar y seguir vendiéndole. Está buenísimo por lo que vendemos y por la información que generan nuestros clientes para propiciar más cantidad de órdenes de compra”, resaltó.

Otro de los datos destacados del informe tiene que ver con el ránking de productos más vendidos. Tanto en unidades como en facturación aparece en primer lugar alimentos y bebidas y Zaied explicó que esto tiene que ver con un cambio en los hábitos de los consumidores.

“La categoría más vendidas en unidades son alimentos y bebidas, habla de un cambio de hábitos. Muchos usuarios se volcaron a canales digitales para la compra de alimentos y bebidas. Después viene hogar, muebles y jardín y el puesto 3 es herramientas y construcción y esto es nuevo en el podio de los 5 por primera vez. Siguen productos de cuidado personal y luego línea blanca, que no es poca cosa porque son productos más caros. Pero en facturación también lo lidera alimentos y bebidas y esto confirma el cambio de hábitos, el encontrar más productos y más ofertas de una forma más sencilla, es más fácil analizar en los canales digitales que ir de supermercado en supermercado para ver una promoción”, resaltó al tiempo que ató también la compra de herramientas a este cambio de hábitos y la facilidad para encontrar los productos.

En informe también se enfoca en el ámbito de los métodos de pago y consigna que la tarjeta de crédito sigue manteniendo su importancia predominante, tal es así que un 75% de los usuarios consultados la eligen como medio de pago. En cuanto a la financiación, el 84% de las ventas se resuelven en hasta 6 cuotas mientras que sólo el 5% de las empresas relevadas financiaron en más de 12 cuotas.

Por último, si hablamos de logística y planificación de entrega, el envío a domicilio continúa manteniendo su liderazgo siendo elegida por el 67% de los consumidores, cifra que coincide con el estudio MID 2022. Le sigue el retiro en punto de venta con un 25% y retiro en el correo con un 5%.