El ministro de Obras Públicas de la provincia Pedro Morini aseguró a LaCapital que el plan de obras trazado en la provincia de Santa Fe no se verá afectado significativamente por los recortes anunciados días atrás por Nicolás Dujovne, titular del Palacio de Hacienda de la Nación. "La provincia tiene previsto invertir este año en el área de Obras Públicas 29.000 millones de pesos, que significan 80 millones diarios", cuantificó Morini.╠

"En rigor los anuncios del gobierno nacional blanquearon una situación que ya venían realizando en la práctica. Yo recibí a principios de año a gente de Nación por la construcción de los hospitales de Santa Fe y Reconquista, para los cuales nos estarían debiendo más de 300 millones de pesos. En esos encuentros nos dijeron que no íbamos a recibir fondos (de la Nación) durante este año", reveló el titular de Obras Públicas.╠

Además de consignar que las medidas adoptadas por la Casa Rosada no fueron ninguna sorpresa en los despachos de la Casa Gris, el funcionario precisó que "al plan de obras de nuestro ministerio no las afectan porque no tenemos otras obras (encaradas conjuntamente con la Nación), sino que las estamos encarando con fondos genuinos de la provincia, ya sea provenientes del presupuesto provincial o los que provienen del endeudamiento". "Además, la provincia está al día con los proveedores; tenemos garantizados los próximos pagos y el plan de obras públicas sigue adelante", anunció el titular de Obras Públicas de la provincia.╠

Morini recordó, en diálogo con este diario, que entre las principales obras que están siendo encaradas en Rosario por la administración provincial figuran las obras del Hospital Provincial, el Museo del Deporte, la construcción de una escuela primaria y un jardín de infantes en zona cero y las obras de la unidad penitenciaria en la zona norte de la ciudad, entre otras.╠

En el área de salud la Casa Gris también está encarando las obras de los hospitales de Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Y en la capital santafesina se están encarando las obras de remodelación de la plaza de Mayo, que las autoridades aspiran inaugurar el feriado del viernes 25; el nuevo edificio de Tribunales y también obras de luminarias y ciclovías en la avenida Peñaloza, en la zona norte del ejido urbano capitalino.╠

"En el interior —agregó el ministro— hemos encarado las licitaciones de la ampliación del hospitales de San Jorge, la maternidad de Casilda, que ya está adjudicada; y el 4 de junio abriremos la licitación para la conclusión del hospital de Coronda con un presupuesto superior a los 100 millones de pesos, además de escuelas en todo el territorio provincial. Pero todas estas obras las estamos encarando con fondos genuinos. Y de los 29 mil millones que están previstos en la inversión total de este año la mayor parte se los lleva el ministerio de Infraestructura que tiene a su cargo obras viales, canales, acueductos y gasoductos", concluyó Morini.