Julia Strada, la nueva espada legislativa contra el ajuste de Milei

Sr. Presidente Milei, hoy ratificó que piensa privatizar el Banco Nación pero no aportó un solo número, no dijo una sola razón de ineficiencia. Qué curioso, porque se dice economista, pero no ejerce. ¿Por qué no le dice la verdad a la gente? Quiere vender el Banco porque necesita… pic.twitter.com/6nYMrZUdrj