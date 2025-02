Ingresos Brutos: un impuesto con "mala prensa" y que si se pierde plata se debe pagar igual

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, contestó al pedido que realizaron desde el sector fintech, con Mercado Libre a la cabeza, por los tributos que deben pagar en la provincia. “Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”, afirmó en alusión al CEO de esa plataforma virtual mencionada, Marcos Galperin.

En primer lugar como cronología histórica, Sergio Hauque afirmó: "Ingresos Brutos es uno de los impuestos más antiguos de Argentina, habría que llevarlo hasta aquí desde la corona española. Es un impuesto diseñado al estilo viejo no diseñado por economistas modernos, que grava como lo dice su nombre el ingreso bruto por cada actividad y no la ganancia ni el valor agregado".

"En los últimos tiempos fue evolucionando, en primer lugar el acuerdo entre las provincias para repartírselo cuando las empresas empezaron a trabajar en múltiples provincias. Nación tenía un impuesto a las ventas mayoristas pero en los años 70 rediseñó ese impuesto por un impuesto moderno en términos económicos, de finales del siglo XX, que es el IVA. Este impuesto está diseñado para que no se cargue impuestos dentro del precio de los productos. Si se tiene impuestos dentro del precio de los productos, especialmente cuando son de exportación, se pierde competitividad contra otros países", continuó.

Profundizando sobre la concepción del IVA en contraposición con la naturaleza de Ingresos Brutos, el referente del área detalló: "Los economistas diseñaron un impuesto que va gravando etapa y etapa, en el que cada uno permite descontar el impuesto que pagaste en la etapa anterior y si funciona teóricamente bien el único que paga el impuesto es el consumidor. Para las empresas no es costo, sí hay efectos en que no funciona esto pero en general el IVA no es rechazado por las empresas".

Un impuesto "con mala prensa"

Caracterizando lo que implica Ingresos Brutos en diferencia con el IVA, Sergio Hauque remarcó: "Es un impuesto como lo es Sellos que se carga dentro del precio y se pierde, por lo que cada empresa que va recibiendo etapa por etapa el producto siguiendo una cadena ejemplificadora del agro para la industria, de la industria al comercio mayorista, del mayorista al minorista y del minorista al consumidor. En el caso del IVA ninguna de esas etapas soportó impuestos sino que todo lo soporta el consumidor, en cambio en Ingresos Brutos cada uno paga y no te dejan descontar el impuesto que se pagó anteriormente".

Sobre el hecho de que se conciba como un impuesto "con mala prensa" desde el punto de vista económico, el docente universitario destacó: "En cuanto a cómo grava Ingresos Brutos, no se da como en el impuesto a las Ganancias en el que se gravan justamente las ganancias. Dicho de otra forma, si se pierde plata igual se paga Ingresos Brutos. El impuesto se mete dentro del producto y cuando se quiere exportar ese producto tiene ese impuesto adentro y no sos tan competitivo en el mundo".

El 90% de la recaudación provincial se traduce en Ingresos Brutos

Trazando un paralelismo del problema actual con el citado en los años 90, cuando el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo pidió sustituir el impuesto sobre los Ingresos Brutos, Hauque subrayó que "el único impacto que tienen las provincias en materia de recaudación se da por Ingresos Brutos". Y agregó sobre la realidad en la provincia: "Haciendo algunos números, para la provincia de Santa Fe, de lo neto que le queda sin coparticipar a municipios, significa el 90% del total de recursos propios, siendo la principal fuente para realizar política tributaria".

"Hablando con técnicos de diferentes provincias coinciden en que Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo, pero a la vez es la herramienta sobre la cual se basa la política tributaria de las provincias. El problema es con qué se puede reemplazar Ingresos Brutos. El pacto fiscal de Cavallo indicaba que se debía reemplazar por un impuesto general al consumo o un IVA provincial. Las dos opciones son muy difíciles y ni siquiera se pudieron ensayar en ninguna provincia argentina", continuó.

Gravamen del impuesto en el sector fintech

La provincia subió la alícuota a las billeteras virtuales fintech para equipararlas con las financieras que no son bancos. Así, llevó la alícuota al 6%. Sobre esto, Hauque expuso: "A quienes tienen estabilidad fiscal en un tiempo la provincia de Santa Fe en general no cobra impuesto a los Ingresos Brutos sobre industrias, como tampoco en general los cobra sobre el agro. Ahí es donde se piensa de dónde sacar recursos si no se saca de estos actores y se decide por los servicios".

"Desde los años 90 se fue desgravando cada vez más industria y agro, para gravar cada vez más los servicios. Los servicios prestados por bancos tienen una visión mas o menos aceptable, pero los servicios prestados por financieras y ahora por billeteras virtuales se ven de otra forma y lo recargan de manera más fuerte", agregó sobre la decisión de gravar el tributo sobre el sector fintech.

"Ingresos Brutos saca competitividad y Santa Fe quedó dentro de las alícuotas más altas del país en lo que se gravan los Ingresos Brutos de las fintech, esa es la queja básica de Galperin", concluyó el economista.

Finalizó señalando que “el problema es uno más de los que surgen al no existir reglas estables y respetadas por todos los actores dentro de un sistema de distribución de tributos entre Nación, provincia y municipios. Recordemos que el Congreso nacional tiene ya casi 30 años de atraso en el proceso de sanción de dicho sistema de coparticipación federal".