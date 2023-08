Incertidumbre y cautela en el comercio, a la espera de las nuevas listas

El presidente de la Asociación Empresaria dijo que se frenaron algunas operaciones pero no hubo pánico. El titular del Centro de Almaceneros dijo que aún no llegaron nuevas listas y aseguró que las empresas proveedores hicieron un "colchón"

La devaluación del 22% que llevó adelante el Banco Central generó inquietud sobre su impacto en los precios. Los comerciantes se mostraron en alerta ya que los importadores "no atendían" el teléfono cuando querían consultar sobre el ajuste que podría darse con un dólar oficial en $ 350. En almacenes y autoservicios estaban a la espera de la llegada de nuevas listas de precios de productos de consumo masivo, aunque todavía no tenían información oficial. Frente a la incertidumbre, los consumidores se mostraron cautos y no hubo aumento en las ventas durante el lunes.