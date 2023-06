"Hay venta de propiedades si se ajustan las expectativas de precios"

“Hay comentarios de que no se vende nada, pero nosotros tenemos una actitud distinta, en nuestra red estamos 15% arriba en operaciones respecto a lo que fue el año pasado”, resaltó el presidente de Remax Argentina y Uruguay, Sebastián Sosa. El ejecutivo estuvo en Rosario en el marco de una gira regional. Jutno a su socia y flamante CEO de la marca, Dotti Peñate, se reunieron con un grupo de 15 profesionales adheridos a la red para analizar el contexto del mercado.

Sosa destacó que el 2023 es un año similar al del año pasado, aunque influenciado por “la incertidumbre” política, social y económica. “Si el dólar se mueve, la gente se crispa y las operaciones se freezan, mientras que si el dólar se queda quieto las cosas se mueven ”, dijo. No ayudan, le lamentó “la devaluación y la ausencia de crédito hipotecario”.

“Dentro del universo Remax estamos 15% arriba en operaciones a nivel país, respecto del año pasado”, dijo. Frente a “los comentarios sobre que no se vende nada” el empresario promueve una actitud distinta. “Hay que tener una conversación un tanto antipática con el propietario y decirle que no es que no se vende nada sino que su expectativa de precios probablemente esté desencantada con la realidad”, indicó.