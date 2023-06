Gasoductos: avanzan en la licitación de nuevos tramos

Royon dijo que hay “un financiamiento preacordado de bancos chinos y también estamos en conversaciones con otras fuentes de financiamiento”.

Primer tramo

El martes pasado comenzó el llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), cuyo primer tramo ya fue finalizado. Se trata de la traza que se extiende desde Tratayén, en Neuquén, hasta la localidad bonaerense de Salliqueló.

La obra permitirá ampliar la capacidad de transporte de gas y hacerlo llegar a los centros de consumo, lo que permitirá un ahorro anual de u$s 4.200 millones al año en sustitución de importación de gas natural licuado, combustibles líquidos y energía eléctrica.

Balanza energética

La revolución energética que se está produciendo en Argentina ya arroja resultados. El economista Nadim Argañaraz explicó en un informe que la balanza de dólares de la energía ya mejoró en u$s 1.200 millones respecto de 2022.

“El principal aporte de dólares vino por el lado del ahorro generado por las menores importaciones”, señaló. Y explicó que por el menor precio de la energía importada se ahorraron u$s 343 millones y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de u$s 858 millones. La suma da la cifra de u$s $1.200 millones.

En materia de exportaciones, las mayores cantidades exportadas compensaron el menor precio, siendo nulo el efecto sobre la balanza de dólares.

La puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner contribuirá a la disminución de importaciones energéticas en un primer momento. “Habrá que ver el efecto neto a fines del año 2023, siendo factible un ahorro de dólares del orden de u$s 3.500 millones”, dijo Argañaraz.

Ministros y secretarios de energía de países miembros del Mercosur resaltaron ayer el rol de Vaca Muerta para la integración energética de la región. En el encuentro se avanzó hacia una mayor interconexión eléctrica e hidrocarburífera, que permita el aprovechamiento pleno de los recursos complementarios.