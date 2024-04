Fallo a favor de Argentina en un pleito con los fondos buitre

La jueza Loretta Preska rechazó una demanda iniciada en Nueva York por el no pago de cupones de deuda por PBI en 2013.

La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI de 2013. La Argentina había apelado el fallo que la obligaba a pagar casi u$s 1.500 millones a cuatro fondos de cobertura por manipulación de datos en 2013.

Preska, que reemplaza desde 2017 al recordado juez Thomas Griesa, esta vez le dio una buena noticia al gobierno de Javier Milei, al rechazar la demanda de los fondos buitre. La demanda se basa en que, en el año 2013, la Argentina registró una tasa de crecimiento de 2,96%, y no llegó a superar el 3,2%que activaría el pago. Según los fondos buitre estaba calculada de manera errónea por el Indec.

Se centraron en 2013 porque fue a partir de allí que Argentina, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales de cambiar el año base para el cálculo estadístico cada diez años, modificó este punto de partida, desde 1993 a 2004.

Según el contrato, los primeros años Argentina debía crecer más de 4% para activar el pago. Desde 2013 el crecimiento debía ser de más de 3,2% y, a partir de 2015 y hasta 2035, Argentina debe pagar si el crecimiento del PBI supera el 3%.

El año pasado, la Justicia británica les dio la razón al considerar una interpretación de la cláusula del contrato a favor de los fondos buitre y condenó al país a pagar 1.330 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico pero evitó acusar al Estado argentino por manipular los datos del Indec.

“He llegado a la conclusión de que no es necesario examinar ese caso alternativo (es decir que Argentina haya cambiado el año base para no pagar el cupón), sino de que no sería deseable hacerlo, dada la gravedad de las acusaciones que conlleva y dado que esas acusaciones se dirigen contra un Estado soberano”, sostuvo la Justicia londinense.

En la causada iniciada por Aurelius Capital en los tribunales de Nueva York, la jueza Preska decidió rechazar el reclamo por la interpretación de “la cláusula 48 y 49 del prospecto que se llama “no action clause”.

Esta cláusula impide a los demandantes haber presentado esta demanda. “Entraron por la puerta equivocada”, explicaron.

En este caso, la juez Preska tampoco mencionó al organismo de estadística. Las tres demandas del fallo siempre apuntaron a hablar sobre el Indec pero Preska le dedicó un solo párrafo a este tema, diciendo el juicio era sobre “un tecnicismo”.