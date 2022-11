Euforia en Wall Street por dato de inflación en Estados Unidos

“Las empresas eligen bajar el ritmo de contrataciones en respuesta a condiciones financieras más estrictas y a una demanda más débil, y no tanto despedir personal existente”, sostuvo Ian Shepherdson, economista de Pantheon Macroeconomics.

Esther George, presidenta de la FED de Kansas City, advirtió: “Podríamos tener que esperar antes de observar una desaceleración duradera del crecimiento de los salarios”.

La inflación en EEUU continuó desacelerándose y se ubica en mínimos desde enero de este año. El pico en la suba de precios se había registrado en enero (9%).

Los datos de ayer le otorgan mayor margen a la Reserva Federal, el banco central estadounidense, para que comience a mermar el ritmo de subas de la tasa de interés de referencia.

En el mercado de commodities de Chicago, en cambio, dominaron las bajas. La soja disponible cayó u$s 10 por tonelada, a u$s 522,62. Los fundamentos de la caída radicaron en un masivo cierre de posiciones por parte de los fondos de inversión. El maíz perdió u$s 4,43 y se posicionó en u$s 257,17 la tonelada. El trigo retrocedió u$s 1,10 y se ubicó en u$s 295,24 la tonelada. Las bajas se trasladaron a Rosario.

La Bolsa de Comercio porteña cerró con una suba de 1,24%, en línea con Wall Street. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con incrementos de 80 centavos promedio en toda la curva, en tanto que los títulos en pesos con ajuste por CER cerraron con aumentos de 0,5% promedio.

El Banco Central cerró la rueda de ayer con un saldo negativo de u$s 95 millones. “En lo que va del mes, la autoridad monetaria acumula ventas por algo más de u$s 710 millones”, indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Canje de deuda

Por su parte, el Ministerio de Economía logró ayer canjear deuda de corto plazo por $ 931.116 millones, al otorgar tres bonos dual con vencimiento entre junio y septiembre del año próximo, con un nivel de participación superior al 61% sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.

La operación se puso en marcha debido a que enfrentaba vencimientos por un monto total estimado en $ 1,7 billóns durante ete mes y el próximo.

Los “bonos dual” entregados en canje permiten a los tenedores del del título elegir al momento del cobro si quieren que lo reajusten por la variación del tipo de cambio, o del dólar, además de una sobre tasa.

En la tarde de ayer, al participar de la conferencia de la UIA, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que cuando decidió asumir la conducción del Palacio de Hacienda “el desafío más grande era estabilizar y volver a intentar poner en funcionamiento las variables económicas”.

“Pudimos ordenar la relación con el FMI y el Club de París, reconstruimos la relación con el BID y el Banco Mundial, uno de los pilares para reconstituir reservas”, dijo.

Massa ya había concretado un primer canje de deuda en agosto pasado, de similares características, en esa oportunidad de cara a vencimientos previstos de $ 2 billones.