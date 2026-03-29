El empleo en I+D privado cayó 3,1% en 2025 y marcó la primera baja en dos décadas

La contracción en I+D se da en un contexto de deterioro salarial. El sector había crecido más de 35% entre 2019 y 2023, reveló el Grupo EPC

Investigación y desarrollo. Los salarios en el sector se encuentran 2,1% por debajo del nivel de 2023.

El empleo en el sector privado vinculado a la investigación y desarrollo (I+D) registró en 2025 una caída del 3,1%, lo que representa la primera contracción en más de veinte años y marca un punto de quiebre en una actividad que venía mostrando una expansión sostenida. El dato surge del último informe del Grupo EPC, que advierte que la baja no sólo interrumpe una tendencia de crecimiento, sino que también deja al nivel de empleo un 2,2% por debajo del registrado en 2023, último año de expansión del sector.

La dinámica había sido claramente positiva, resaltaron. Entre 2019 y 2023, el empleo en I+D privado había crecido más de 35%, impulsado por el desarrollo de actividades vinculadas al conocimiento y la innovación. Sin embargo, ese ciclo se frenó en 2024 —cuando el nivel de ocupación prácticamente se estancó— y derivó en una retracción concreta al año siguiente, resalta el informe realizado por un grupo de investigadores, analistas y consultores que realizan informes en el marco del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

El relevamiento describe un cambio abrupto en la dinámica del sector . Luego de décadas sin caídas —la última registrada en la serie data de comienzos de los años 2000—, el empleo comenzó a mostrar señales de debilidad ya en 2024, con un amesetamiento que anticipó la baja posterior.

La serie trimestral refleja que la contracción se inició a comienzos de 2025 y, aunque luego se observó una leve recuperación, esta no alcanzó para compensar la pérdida acumulada en los meses previos, se detalló.

El retroceso resulta aún más significativo si se lo contrasta con el comportamiento de otros segmentos del mismo ecosistema. Mientras el sector informático continuó expandiéndose —aunque a menor ritmo—, el subsector específico de I+D mostró una caída, evidenciando un desplazamiento hacia actividades menos intensivas en investigación, detectó el Grupo EPC.

Menor peso del empleo

Otro dato relevante es la pérdida de participación del empleo en I+D dentro del conjunto de actividades del sector. En 2025, estos puestos representaron apenas el 6,5% del total, lejos del 10% que alcanzaban a comienzos de los años 2000 y también por debajo de niveles más recientes.

Este retroceso refleja una tendencia de largo plazo: el crecimiento del empleo vinculado a la economía del conocimiento no necesariamente se traduce en un aumento proporcional de los perfiles orientados a la investigación, que son los de mayor complejidad y valor agregado, se especificó en el informe.

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También se resaltó que la caída del empleo se combina con un deterioro en los ingresos. En 2025, los salarios reales del sector se ubicaron un 2,1% por debajo del promedio de 2023, lo que consolida una pérdida de poder adquisitivo en un segmento históricamente asociado a empleo calificado.

A su vez, el texto señala que la estructura del sector continúa altamente concentrada: un reducido grupo de empresas explica la mayor parte de la inversión, mientras que el empleo se concentra en pocas actividades, como software, servicios de I+D y farmacéutica, explicaron desde el Grupo EPC en el informe de situación I+D privado realizado con datos a marzo de este año.