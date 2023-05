Enrique Martínez: "Hay que regular a las empresas para limitar la salida de divisas"

El presidente del Instituto para la Producción Popular y ex titular del Inti, Enrique Martínez, propone un camino de mayor intervención para salir de la crisis económica

Desdolarizar, aplicar la ley de abastecimiento, congelar precios y tarifas, cortar la fuga de divisas regulando el capital extranjero y, al mismo tiempo, desarrollar alternativas que incentive el ahorro en pesos. Enrique Martínez, presidente del Instituto para la Producción Popular y ex titular del Inti, tiene una caja de herramientas para salir de la crisis que se aleja de la doxa que domina el actual debate sobre políticas públicas. “Hay que regular a las empresas extranjeras para que no saquen más divisas del país que las que traen” , enfatizó.

-Las propuestas que se están escuchando tienen eco por ser espectaculares y por una suerte de comportamiento en manada de los analistas. Porque desde el vamos son absurdas y no tienen ninguna viabilidad, ni técnica ni desde el punto de vista social. Hay que entender que no estamos en una crisis circunstancial sino en una crisis estructural que comenzó a desarrollarse cuando Argentina se incorporó al Fondo Monetario Internacional y liberó los movimientos de divisas. Hace más de 60 años. Esta crisis se fue agudizando desde entonces porque se promovió activamente el ingreso de capitales externos en un país que tenía un mercado interno abastecido casi íntegramente por producción nacional, Mal o bien, Argentina se abastecía de sus propios fabricantes. Y buena parte de las inversiones externas llegaron para comprar esas empresas o desplazarlas con volumen financiero o con alguna tecnología superior. Esto significa que lo que antes era la oportunidad de atender el mercado interno y a lo mejor conseguir algunas divisas, se convirtió en un ducto de fuga de divisas para pagar utilidades y regalías de empresas extranjeras. Eso es el origen del problema. Es cierto que puede ser asignado a delincuentes que nos endeudaron innecesariamente. Pero va más allá. Tenemos una ocupación del país por parte de empresas multinacionales que hoy proveen todo tipo de los elementos de uso cotidiano por los cuales estamos pagando utilidades y regalías al exterior. Es razonable que no alcancen los dólares.