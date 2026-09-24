Sindicatos y movimientos sociales se unen para poner los ingresos y el trabajo en el centro de la agenda

El Frente de Sindicatos Unidos reunió a organizaciones gremiales y territoriales para avanzar en un programa común para trabajadores formales, informales y de la economía popular

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) busca ampliar su base de representación y profundizar la articulación entre sindicatos y movimientos sociales, con el deterioro de los ingresos y las condiciones laborales como principales ejes .

En un plenario realizado en la provincia de Buenos Aires, organizaciones gremiales y territoriales ratificaron la construcción de un programa común que alcance tanto a trabajadores registrados como informales, cuentapropistas y sectores de la economía popular .

Bajo el lema “Comunidad organizada, poder popular y justicia social”, el encuentro realizado en La Tablada se organizó en cinco comisiones dedicadas a trabajo, soberanía alimentaria, salud colectiva, educación popular y tierra para vivir y producir. Entre las propuestas debatidas, se incluyeron un plan de regularización del trabajo no registrado, el reconocimiento de derechos previsionales y cobertura social, el apoyo a cooperativas, mutuales y experiencias autogestivas, y una mayor integración productiva de la economía popular.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de establecer un ingreso que, según plantea el espacio, permita garantizar una vida digna. El Fresu ya había incorporado esta discusión en el programa aprobado durante su primer plenario de delegados, realizado el 1° de mayo, cuando reivindicó el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo, Vital y Móvil suficiente para cubrir las necesidades contempladas en la legislación laboral.

El mercado laboral

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, vinculó la iniciativa con la situación que atraviesa el mercado laboral y cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Según el dirigente, el deterioro alcanza a trabajadores del sector público y privado, informales, cuentapropistas y de la economía popular: “La destrucción del empleo, el desmantelamiento del aparato productivo y la demolición de los ingresos nos atraviesan a todos por igual”.

Aguiar también sostuvo que el objetivo es profundizar la coordinación de los distintos conflictos laborales y sociales que se desarrollan en el país. “Tenemos el desafío de seguir uniendo todas las luchas”, señaló, y planteó la necesidad de incrementar la movilización contra las políticas del gobierno nacional.

La ampliación hacia los sectores que se encuentran por fuera del empleo registrado ocupó buena parte de la discusión. Charly Kostiuk, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), explicó que la intención es integrar no sólo a trabajadores formales, sino también a precarizados, informales y personas organizadas dentro de los movimientos sociales.

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En la misma línea, Silvia Saravia, de Libres del Sur, destacó la convergencia entre organizaciones territoriales y sindicales para elaborar propuestas comunes frente al escenario económico y social.

Por su parte, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, planteó la necesidad de avanzar en una agenda común y sumó al debate la cuestión de la deuda externa. Desde la perspectiva de la dirigente, su pago debe formar parte de la discusión sobre las alternativas económicas que impulsa el espacio. Además, convocó a participar de la próxima Marcha Federal Universitaria.

Del encuentro participaron organizaciones territoriales como el FOL, Nuestra América, Frente Popular Darío Santillán, La Dignidad Rural y Libres del Sur, junto con delegaciones sindicales de Canillitas, Gráficos, Conadu, ATE, Molineros, la Federación Aceitera y Desmotadora, UTA y Fesprosa, entre otras.