El proyecto oficial pasará por cinco comisiones legislativas

El proyecto de reforma constitucional remitido por la Casa Gris a la Legislatura tiene desde ayer itinerario trazado en cinco comisiones de la Cámara de Diputados. Ese recorrido fue programado por los jefes de los bloques legislativos en la reunión de Labor Parlamentaria, que "amplió" de tres a cinco las comisiones en las cuales se tamizará el proyecto oficial.

Este itinerario parece ir a contramano de los plazos aspiracionales del Poder Ejecutivo para que el mensaje tenga aprobación antes de que concluya este mes y recale en la Cámara de Senadores.

A esto se suma que, por los distintos posicionamientos políticos, en alguna de esas comisiones está garantizado el dictámenes.

Por ello, el oficialismo enfrentará un arduo desafío en el Parlamento si pretende que la iniciativa reformista vea la luz con los tiempos suficientes para que una Convención Constituyente pueda sesionar este año.

"Se resolvió ampliar el tratamiento en las comisiones de Asuntos Comunales y de Educación. Nosotros en su momento ya habíamos definido (que la analizaran) las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales", resumió el jefe del bloque Socialista del Frente Progresista en Diputados Rubén Galassi al concluir el cónclave.

Posiciones extremas

Previo a la fumata blanca, hubo posiciones extremas en el seno de Labor Parlamentaria. Una proponía que el proyecto pasara por el filtro de todas (18 en total) las comisiones del cuerpo, lo que hubiese implicado que el proyecto ingresara a vía muerta.

También hubo otras, más afines a la posición oficial, que propiciaban reducir al mínimo el número de comisiones.

La Casa Gris aspira a un rápido tratamiento de la iniciativa a fin de llegar a las urnas en 2019 con nuevas reglas de juego que habiliten otro mandato en la cima del Ejecutivo.

Galassi expuso la conclusión ante la prensa en los siguientes términos: "Hubo debate. Algunos legisladores propusieron que fueran a todas las comisiones, pero entendemos que los espacios políticos tienen representación en todas las comisiones. Siendo estas cinco las más importantes, cualquier inquietud (en torno a los temas a reformar) podrán ser canalizadas".

El legislador oficialista remarcó además que "como lo establece nuestra Constitución habilitamos la reforma de determinados artículos e incluso incorporar nuevos temas, pero no fijamos los alcances".

Por tal razón —especificó— en la reunión de los titulares de los bloques parlamentarios se decidió que "lo único que podemos definir es si se trata o no la duración de los mandatos, si se trata o no la autonomía de los municipios y las comunas, si se trata o no darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura", pero aclaró que "no establecemos los alcances" en cada uno de los temas que se sometan a consideración de la Convención.

Consultado sobre los plazos tentativos del paso del proyecto por las comisiones, Galassi consignó: "Se hará en los plazos razonables, no podemos estar debatiendo meses y meses una reforma".

A "título personal", consideró además: "Yo entiendo que con tres comisiones era suficiente, pero también hay que respetar la posición de los distintos bloques, y en Diputados están representadas las principales fuerzas políticas de la provincia".

Discrepancias

Un legislador de Cambiemos, sector que el pasado lunes se opuso en un documento público a una reforma "contrarreloj y mirando el cronograma electoral", deslizó por lo bajo y no sin picardía política al concluir la jugosa jornada legislativa: "Lo raro es que el gobernador quería que el proyecto vaya a una sola comisión y el socialismo, que tiene mayoría en Diputados, decidió que vaya a cinco".

Lo cierto es que además del mensaje oficial impulsado por el gobernador Miguel Lifschitz, la Cámara baja tiene en agenda otras dos iniciativas reformistas, autoría de los diputados Luis Rubeo (PJ) y Héctor Cavallero (FJpV). Ambas fueron giradas ayer a las mismas comisiones.

Rubeo explicó ayer el derrotero legislativo de los tres proyectos de reforma: "La comisión de Comunales será la de inicio y de allí pasara por las de Educación, sigue por la de Derechos y Garantías, luego Presupuesto y Hacienda y por último la de Asuntos Constitucionales".

El ex presidente de la Cámara joven en tiempos de la gestión de Antonio Bonfatti dijo que en las cinco comisiones participan casi la totalidad de los 50 legisladores que componen el pleno y descartó que el proyecto sea aprobado en los tiempos emplazados por el Ejecutivo: "Es de imposible cumplimiento", sentenció Rubeo.

Sobre una eventual convocatoria del Congreso provincial del PJ para que instruya a sus legisladores sobre los pasos a seguir sobre este tema, sostuvo: "Yo no he recibido ninguna comunicación"

Al ser consultado sobre cómo se manejarán mientras tanto los diputados peronistas, aseveró: "Nosotros tenemos un proyecto alternativo que hemos presentado en la Cámara y cuyo articulado solicitaremos en las comisiones sean incorporados".

Además, el legislador justicialista advirtió: Vamos a seguir reivindicando a que se convoque una eventual elección de convencionales por el sistema electoral de las Paso".

todas la bancas. El oficialismo enfrentará un arduo desafío en el Parlamento santafesino.