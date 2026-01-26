El dólar volvió a subir y el Banco Central continúa con la compra de divisas El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar una jornada con saldo comprador en el mercado oficial del dólar y sumó otros u$s 39 millones este lunes 26 de enero 2026 · 19:26hs

Dólar oficial. Las compras del Banco Central ya superan los u$s 1.000 millones en lo que va de enero.

El dólar oficial extendió su tenue rebote en el arranque de la semana y tocó su mayor nivel en once días. Sin embargo, la cotización mayorista se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación y la calma cambiaria no luce amenazada.

El tipo de cambio mayorista subió $4,50 en la primera rueda de la semana y alcanzó los $1.437,50. Ya el viernes la cotización de referencia había avanzado $ 3,50, con lo cual encadena su segunda rueda de repunte. Igula, se sostuvo a 8,4% de distancia del techo de la banda.

El dólar minorista en el Banco Nación, por su parte, avanzó $ 5 hasta los $ 1.460 para la venta. El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar una jornada con saldo comprador en el mercado oficial y sumó otros u$s 39 millones este lunes. Con este resultado, las compras de la autoridad monetaria ya superan los u$s 1.000 millones en lo que va de enero, mientras que las reservas brutas marcaron un nuevo máximo desde 2021.

La política del Banco Central Detrás de esta dinámica cambiaria, los analistas detectaron un cambio de estrategia oficial. Las autoridades pasaron de intervenir activamente en el mercado de futuros y en los instrumentos atados al dólar para anclar expectativas, a replegarse gradualmente a medida que la dolarización de carteras comenzó a desacelerarse, luego de haber alcanzado en octubre su nivel más alto desde el inicio de la serie en 2003.

En los hechos, el gobierno volvió a estimular el carry trade, incentivando a los privados a vender dólares y posicionarse en instrumentos en pesos. El riesgo país v tocó un nuevo mínimo en siete años y medio, acercándose a los 500 puntos.