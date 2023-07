El dólar blue cerró en $525 y el Banco Central finalizó la semana sumando u$s 85 millones

El Banco Central cerró el último día de la semana con compras por u$s 49 millones, las adquisiciones del día apuntalaron el saldo positivo de la segunda semana de julio que finalizó con el ingreso de u$s 85 millones.

“En la semana, el BCRA totalizó compras en u$s 85 millones y en yuanes, ventas por 3.936 millones, alrededor de 551 millones de dólares”, precisó Gustavo Quintada, analista de PR Corredores de Cambio. Por su parte, el dólar agro concretó liquidaciones en torno a los u$s 9 millones.

Por su parte, el blue o informal cerró la jornada de ayer con un incremento de 13 pesos, a $525 por unidad, con lo que en los últimos cinco días avanzó $33. En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) creció un 2,6%, hasta los $539,63 mientras que el MEP ganó 0,6%, y llegó a $490,86.

Mercado de capitales

Con el último cierre a la baja el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) frustró lo que podría haber sido una semana de subas completas. El índice S & P Merval cayó hoy 1,73%, producto de una toma de ganancias tras el récord alcanzado en la víspera, y así la Bolsa porteña tuvo a lo largo de la semana un incremento de 4,65%.

En la plaza porteña, entre las acciones líderes, las mayores bajas del día fueron registradas por Ternium que retrocedió un 4,24%, por dietas de aquel guarismo se encuentran las bajas en Grupo Financiero Galicia, Telecom Argentina, Transportadora Gas del Sur y Grupo Supervielle. Al reverso, las alzas fueron para Byma que creación un 2,07%, Pampa Enegía - 0,56% - y Loma Negra - 0,06% -

En la plaza neoyorquina, los papeles de las firmas argentinas cerraron la sesión con mayoría de rojos. Así, las pérdidas fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia; Banco Macro, Banco Supervielle, Telecom Argentina, y Transportadora Gas del Sur. En tanto, la única suba correspondió a Ternium que creció muy cerca del 0 por ciento -0,2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cayeron hasta 2,3%, mientras que los títulos en pesos con ajuste por CER operaron con subas de hasta 1,4%. En este marco, el riesgo país cerró con un incremento de 3,63% para quedar en 2.112 puntos básicos.

Bajas en Chicago

Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado de Chicago, presionados por la sequía en Estados Unidos y por la devaluación del dólar frente al euro.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 1,46%, es decir u$s 8,18, para ubicarse en u$s 549,59 la tonelada, mientras que el de agosto lo hizo por 0,30% , o u$s 1,65, para posicionarse en u$s 543,90 la tonelada.