El comercio minorista alertó por el impacto de las medidas en el mercado interno

En un comunicado difundido este miércoles, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), expresó que "las medidas expuestas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , en su primera intervención pública son de una extrema sensibilidad para las pymes nucleadas en Came".

El pronunciamiento de Came estuvo precedido por un texto en el cual la entidad se muestra "a entera disposición del gobierno nacional para colaborar en el diseño de las políticas públicas que permitan alcanzar el loable objetivo del déficit cero".

Esto, aseguraron "podrá mantener en marcha y en funcionamiento el motor más relevante de la economía: las pequeñas y medianas empresas argentinas".

>> Leer más: Caputo anunció un salto cambiario de 118% y el fin de la obra pública

De todos modos realizó la fuerte advertencia del impacto que implicará para el sector un freno en la actividad y el mercado interno, al resaltar que la importancia de las pymes "no sólo por ser un motor fundamental de la economía, sino también por ser el mayor generador de puestos de trabajo privado formal del país", aseguró la entidad.

También Came recordó que el sector que representa, es decir "las centenas de miles de pymes que generan la mayor proporción de la riqueza del país, hace décadas que tiene un casi nulo acceso al crédito". Por lo tanto, "la única fuente de financiación posible es la reinversión de los excedentes, lo cual es en la práctica, ni más ni menos que no gastar más de lo que se genera", indicó el texto.

"Para las pequeñas y medianas empresas fue muy complejo sobrevivir en una economía con tasas de inflación de dos dígitos mensuales", dijo Came y aclaró que "no sólo que no tenemos injerencia en la formación de los precios, sino que además sufrimos la incertidumbre de no saber si se podrán reponer los productos que se venden".

Esa situación "ha dejado a muchos de nuestros empresarios sin viabilidad económica ni financiera de sus negocios", concluyó la entidad que representa al comercio minorista de la Argentina.