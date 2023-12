El BCRA de Pesce aceleró la devaluación diaria antes del cambio de mando

La autoridad monetaria, que hasta el jueves seguía bajo la conducción de Miguel Pesce, aceleró el crawling peg y convalidó la mayor devaluación del peso desde el día después de las Paso. Lo hizo de una forma particular. El llamado “dólar A 3.500”, que establece el BCRA a través de una comunicación en la última media hora de mercado, fue fijado en $ 364,41. Pero la autoridad monetaria “dejó correr” la cotización a $ 385.

Rebotaron los dólares paralelos y el BCRA vendió u$s 107 millones

El movimiento del dólar mayorista del mercado se replicó en el dólar billete del Banco Nación, que escaló 5,67% a $ 400,50 para la venta. En sintonía subieron los paralelos. El Contado con Liquidación (CCL) subió 5,8%, a $ 1.001,30; mientras que el MEP avanzó 5,74%, a $1.000,24. El blue subió $ 35 y subió a $ 990 para la venta en la city porteña.

La del jueves fue la última rueda antes de la asunción el próximo domingo del electo presidente Javier Milei. El BCRA vendió u$s 119 millones y sumó un rojo de u$s 484 millones en el mes.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 220,488 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 50 millones y en el Rofex por u$s 384 millones.

El mercado espera que el ajuste del tipo de cambio oficial llegue el presente mes de diciembre con el nuevo gobierno. “Con un dólar negociándose en $ 770 para el 31 de diciembre en Matba/Rofex debería devaluarse 113% el tipo de cambio oficial. A pesar de ello, voces desde el oficialismo entrante dejaron entender que se sentirían más cómodos con un dólar a $650, lo que equivaldría a una devaluación del 80%”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que, no obstante, aclara que “no dejan de ser meras especulaciones y habrá que esperar al 11 de diciembre para ver la implementación de la nueva política económica del presidente electo y las reacciones del mercado”.

Por otro lado, los bancos siguieron desarmando el stock de Leliq, las letras que desvelan a Javier Milei. En la licitación de ayer el Banco Central tomó $ 28.648 millones, con una tasa sin variantes del 133% anual. Con estos valores, sólo se renovó 1,5% y las existencias bajaron a $ 4,8 billones. La contracara es el aumento de los pases pasivos, otro instrumento de absorción monetaria con tasas más bajas pero plazos mucho más cortos que las letras.

Entre los desafíos de la próxima autoridad monetaria, uno de los principales será contener la pérdida de reservas, que actualmente se ubican en los u$s21.208 millones. Además, tendrá que atender el tema de de la deuda con los importadores, que ronda los u$s 54.000 millones al día de hoy, de los cuales u$s 43.000 millones corresponde a bienes y u$s 11.000 millones, a servicios.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña también despidió al gobierno que se va. Subió 5,3% en la última jornada de operaciones antes de que asuma el presidente electo. Los bonos en pesos subieron hasta 7,2%, mientras que los títulos en dólares avanzaron hasta 3%. En este marco, el riesgo país cerró en 1.896 unidades.