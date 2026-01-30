La Capital | Economía | economía

La economía argentina cierra 2025 con un leve respiro impulsado por el sector agropecuario

El rubro creció 3,3% en diciembre y compensó el retroceso del consumo y el empleo. La actividad económica logró cerrar 2025 por encima del año previo

30 de enero 2026 · 18:04hs
Actividad económica. El quiebre de la tendencia negativa estuvo explicado

Actividad económica. El quiebre de la tendencia negativa estuvo explicado, principalmente, por el fuerte impulso del sector agropecuario.

El escenario económico nacional mostró una sutil señal de estabilización al cierre del año pasado. Según el último Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG), elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, la economía registró en diciembre una leve variación positiva del 0,01%, lo que permitió cortar una racha de siete meses consecutivos de caídas.

Si bien el avance mensual resulta marginal, y la comparación interanual frente a diciembre de 2024 aún muestra una contracción del 0,8%, el promedio de actividad de todo 2025 logró ubicarse un 4% por encima del nivel registrado el año anterior.

El quiebre de la tendencia negativa estuvo explicado, principalmente, por el fuerte impulso del sector agropecuario, que logró compensar el desempeño desfavorable de otros indicadores clave como el empleo, la recaudación fiscal y el patentamiento de vehículos. En diciembre, la actividad del campo creció un 3,3% mensual, motorizada por una cosecha fina récord y un avance significativo en la implantación de soja y maíz, lo que llevó al sector a alcanzar un máximo histórico.

A este dinamismo se sumó una recuperación del 1% en la producción industrial, que logró interrumpir una seguidilla de nueve meses de retrocesos. No obstante, el sector fabril continúa mostrando debilidad en la comparación interanual, con una caída del 4,5%.

La construcción también exhibió una mejora, aunque muy moderada. En diciembre registró un incremento del 0,1%, una variación leve pero suficiente para sostener expectativas favorables entre las empresas del sector. Estas proyecciones se apoyan en una mayor dinamización del crédito y en el aumento de las autorizaciones de obra, especialmente en los principales centros urbanos del país.

El frente del consumo interno, en cambio, sigue siendo uno de los puntos más rezagados del esquema económico. Las ventas minoristas acumularon en diciembre su noveno mes consecutivo de caída, con un retroceso interanual del 6%, reflejando la persistente debilidad del poder de compra de los hogares.

El mercado laboral y los ingresos familiares también acusaron el impacto del enfriamiento previo de la economía. El empleo asalariado privado registrado se contrajo un 0,16% mensual en diciembre y acumuló una caída del 1,5% interanual. En la misma línea, la remuneración bruta total real de estos trabajadores cerró el año con una baja estimada del 1,9% frente a 2024, tras registrar una nueva variación negativa del 1% en el último mes de 2025.

>> Leer más: Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

La recaudación nacional, por su parte, mostró una contracción mensual del 0,6%, afectada principalmente por la menor percepción de impuestos vinculados al comercio exterior y al IVA, en un contexto de actividad todavía débil en sectores clave del mercado interno.

Perspectivas para la economía nacional

Pese a este panorama heterogéneo, desde las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario destacan que los indicadores adelantados comienzan a trazar un escenario más alentador para el inicio de 2026. El Índice Compuesto Líder de Actividad (ILA-ARG), que anticipa los cambios de tendencia del ciclo económico, avanzó un 0,5% en diciembre y consolidó una mejora que se viene observando desde septiembre.

Este repunte se apoya en una mayor estabilidad de variables macroeconómicas determinantes, como el tipo de cambio y las tasas de interés, un contexto que podría favorecer una mejora en el clima de negocios y permitir una difusión más amplia del crecimiento hacia sectores que aún permanecen rezagados, como el consumo y el empleo registrado.

Noticias relacionadas
El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, se convirtió en el nuevo objetivo de los ataques libertarios.

Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

Referentes de más de 80 sindicatos se reunieron el miércoles en la UOM y anunciaron marchas en Córdoba y Rosario.

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

El sector agropecuario mostró un aumento de 44,6% en noviembre, según informó el organismo provincial de estadística.

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Un conjunto de sindicatos de distintos espacios y centrales lanzó un plan de lucha contra la reforma laboral.

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Lo último

Conmoción en Hollywood por la muerte de una protagonista de Mi Pobre Angelito

Conmoción en Hollywood por la muerte de una protagonista de Mi Pobre Angelito

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

La economía argentina cierra 2025 con un leve respiro impulsado por el sector agropecuario

La economía argentina cierra 2025 con un leve respiro impulsado por el sector agropecuario

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

El proceso que lleva adelante la Justicia federal en La Plata avanza para tratar de determinar 111 casos de fallecidos y 48 de sobrevivientes
Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Ovación
Central presentó a Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández
Ovación

Central presentó a Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández

Central presentó a Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández

Central presentó a Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

La Ciudad
Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales