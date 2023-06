El Banco Central vuelve a vivir al día tras el fin del Dólar Soja

La autorida monetaria compró ayer u$s 6 millones. La liquidación por el régimen especial fue de u$s 5.127 millones. Fuerte baja del blue

El Banco Central finalizó con un saldo positivo de u$s 6 millones, con lo que extendió la racha de compras a 20 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi de u$s 16 millones.

El viernes cerró el primer y más importante capítulo de este programa, que el fue correspondiente al Dólar Soja. Los agroexportadores nucleados en Ciara - CEC informaron que las liquidaciones p sumaron u$s 5.127 millones, por encima de las u$s 3.036 millones de la segunda edición y por debajo de los u$s 7.580 millones de la primera versión.