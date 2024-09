El Banco Central cerró la semana con la mayor venta de dólares de la era Milei

El ente monetario dejó u$s 336 millones en el mercado cambiario. La reactivación de las importaciones presionó sobre la demanda

En una jornada con elevado volumen de operaciones en el mercado oficial de cambios, el Banco Central sufrió una venta neta de u$s 89 millones . De este modo, en la semana registró un saldo negativo de u$s 336 millones, el segundo peor número desde que Javier Milei es presidente.

La reactivación de las importaciones es una de las causas del deterioro del balance cambiario del Central. Las reservas brutas internacionales terminaron en los u$s 27.419 millones, u$s 44 millones por debajo del cierre de la semana previa. La contracción no fue mayor debido al efecto positivo que tuvieron la suba en las cotizaciones del oro y otras monedas, y al mayor monto de encajes por los depósitos derivados del blanqueo.