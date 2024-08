Dólares en supermercados: qué impacto tiene la movida en Rosario

No es algo nuevo. Las cadenas de supermercados que operan en Rosario vienen aceptando dólares desde hace tiempo , según recordaron a La Capital desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar). Sin embargo, la cuestión de publicitar su aceptación es algo inédito en el rubro y coincide con una resolución del Banco Central que exhorta a los bancos a aceptar billetes de este tipo, además de rotos o manchados.

En ese sentido, desde Casar señalaron que más allá de la prensa que esté teniendo el tema no es común que se pague en dólares en los supermercados de la ciudad y señalaron que esta práctica se restringe a consumidores extranjeros.

Qué supermercados aceptan dólares

La decisión del supermercado mayorista Diarco, que cuenta con la mayoría de sus locales en la provincia de Buenos Aires (aunque tiene uno en la ciudad de Paraná y otro en la localidad santafesina de Venado Tuerto), de habilitar una cotización especial para tomar dólares por parte de los compradores generó un gran revuelo a nivel nacional.

La firma habilitó esta opción todos los días y publicará las cotizaciones diarias en su página web. Esta semana, en el debut del que fue denominado "dólar supermercado" o "dólar Diarco", cotizó a $1.400. Es decir, $55 por encima del cierre del dólar blue la semana pasada.

diarco.png El "dólar Diarco" cotiza por encima del dólar blue y se anuncia en la página oficial de la cadena de supermercados.

Esta movida es tentadora para ahorristas que, apremiados por la situación económica actual, necesitan vender dólares considerados viejos o que no están en buen estado pero con una cotización mejor que las que ofrecen algunas cuevas, que ronda el 4% menos del valor de mercado para aceptar estos billetes.

Cabe remarcar que la Reserva Federal de Estados Unidos establece que todos los dólares en circulación desde 1914 son válidos y tienen el mismo valor para cualquier transacción comercial.

Diarco no es el único que recurrió a esta maniobra. En Córdoba, la cadena de supermercados Mami (parte de la firma Dinosaurio) también anunció que acepta dólares en una medida similar a la firma bonaerense, mientras que en Neuquén hay dos empresas (Híper Tehuelche y Vital) y en Río Negro una (Yaguar) que también admiten pagos con esta modalidad.

Cómo cambiar los dólares cara chica, manchados o rotos

Los dólares cara chica, manchados o rotos representan un problema en el circuito cambiario argentino. No sólo porque las cuevas los compran a menor precio, sino porque en diversas operaciones, como las inmobiliarias, muchas personas no los aceptan. A su vez, los ahorristas que deciden retirar sus dólares de los bancos no los quieren y exigen que sean de "cara grande" o que estén en buen estado.

Es por ello que el Banco Central (BCRA) comunicó, a principios de agosto, que "las personas que tienen dólares deteriorados, manchados o de series anteriores tendrán más facilidades para depositarlos en cualquier cuenta en las entidades financieras".

"El BCRA se encargará de enviar esos billetes a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para los bancos, esta operatoria es voluntaria, no tiene costo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024", detallaron desde la entidad.

Embed Las personas que tienen dólares deteriorados, manchados o de series anteriores tendrán más facilidades para depositarlos en cualquier cuenta en las entidades financieras porque el BCRA se encargará de enviar esos billetes a la Reserva Federal de los Estados Unidos.



Para los… — BCRA (@BancoCentral_AR) August 2, 2024

Además, especificaron que "con esta iniciativa se favorece el uso de dólares billetes que hoy eran rechazados y que complicaban las transacciones en moneda extranjera", en referencia a estos problemas que se les generaban a los argentinos.

>> Leer más: Dólares cara chica: el Banco Central avisó lo que todos los ahorristas deben saber

"BCRA ya brindaba el servicio de provisión de dólares billetes a los bancos y con esta nueva facilidad hace simétrica la operatoria vigente", concluyeron en el comunicado.