El contado con liquidación (CCL) avanzó 4,1%, a $ 246,15; mientras que el MEP aumentó 4,4%, a $ 241,25 y alcanzaron nuevos máximos en sus cotizaciones. Como dato relevante, la suba de las cotizaciones se dio luego de que el directorio del Banco Central adaptara el sistema de pagos del comercio exterior con el objetivo de “responder a las necesidades extraordinarias de divisas y atender la importación de energía”.

En el segmento mayorista, el dólar registró un incremento de 47 centavos, en un promedio de $124,71. Así, la divisa con el recargo de 30% _contemplado en el impuesto País_ marcó un promedio de $169,09 por unidad, y con el anticipo a cuenta de Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,61.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de u$s 250 millones por “efecto de la normativa que restringió la demanda de divisas y mientras las entidades ajustaban los sistemas”, indicó Gustavo Quintana, de PR Cambios.

El volumen en el segmento de contado fue de u$s 608 millones y en el de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 8 millones y en el de futuros Rofex , u$s 643 millones.

Fondos de inversión

Por su parte, ayer el titular del BCRA, Miguel Pesce se comprometió a instrumentar “a la brevedad” una línea de liquidez de los instrumentos de deuda del Tesoro Nacional para su utilización por los fondos comunes de inversión (FCI). Lo hizo tras la reunión con Valentín Galardi, presidente de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci) y representantes de la industria, quienes valoraron la intervención del entidad en el mercado de los títulos. “Estamos analizando distintas alternativas para que funcionen como un reaseguro de que el BCRA va a operar en la curva para garantizar la liquidez de los instrumentos del Tesoro y el sostenimiento de sus precios”, dijo el BCRA.