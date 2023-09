Diputados dio media sanción a la eliminación de la 4ª categoría de Ganancias

“Nos acusan de un acto electoral, y yo me pregunto si la decisión de los fondos buitres contra YPF o las decisiones de la Justicia persiguiendo a Cristina Kirchner no es electoral”, remató Martínez, previo a la votación.

El impulso sorpresivo en cabeza del ministro Massa fue rechazado por la alianza de Juntos por el Cambio, pero obtuvo un apoyo amplio y transversal de bloques intermedios y provinciales y, no sin sorpresa, del contrincante principal para el 22 de octubre, diputado por la Capital Federal por la Libertad Avanza, ganador de las Paso presidenciales como candidato de esa novedosa fuerza política.

¿Quiénes aportaron para ganar la votación que dejó al borde del nocaut a la 4ª categoría del impuesto a las ganancias? El Frente de Todos (FdT), sin fisuras y casi sin ausencias, diputados de partidos provinciales de provincias patagónicas (petroleras), los cuatro representantes de la izquierda de inspiración trotskista, los representantes de la ultraderecha autodenominada liberal La Libertad Avanza, bloques pequeños como el Federal (con el impulso de Graciela Camaño) y, entre otros, los dos diputados del PS de Santa Fe, Mónica Fein y Enrique Estévez.

Dos votos curiosos

El caso de Fein y Estévez fue curioso: trataron en el inicio de hacer caer la sesión no dando quorum (igual actitud que JxC), pero ante el hecho consumado (hubo 132 miembros para dar inicio a la sesión), terminaron votando favorablemente cuando quedó claro que el dictamen del oficialismo ganaba la votación. Aunque con un particular argumento: “Necesitamos un sistema tributario más justo y no un parche tributario. Tal vez la gente pueda dar la bienvenida a este maquillaje, pero a largo plazo no sirve. El dictamen como está no incorporó varios cambios que nosotros proponíamos. Desde el bloque socialista vamos a acompañar este proyecto, pero sin ninguna alegría, es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo Estévez en su intervención en el recinto.

El triunfo político del oficialismo, en Diputados, con la ley para derogar la 4ª categoría, fue pleno. “Conseguimos más adhesiones de las que imaginábamos”, confió una alta fuente del oficialismo a La Capital, en una de las tantas tertulias en el Salón de Pasos Perdidos durante las casi ocho horas que duró el debate de Ganancias.

El debate por la derogación histórica de la 4ª categoría tuvo un contexto intenso, también en las calles que rodean al Palacio. Miles de trabajadores de los sindicatos involucrados en la primera línea de la pelea, como bancarios y camioneros, hicieron un ruidoso aguante en las inmediaciones y metieron presión. Un par de centenares, por lo demás, ingresaron a los balcones del recinto y vigilaron de cerca el último tramo del debate y la votación. No fue inocuo para los diputados votar a favor o en contra de una norma, que impactará de manera concreta en el salario que perciben unos 800 mil trabajadores de argentinos de ingresos medios altos. En promedio, la nueva ley —en caso de aprobarse— significará más de 100 mil pesos de bolsillo por mes para cada trabajador beneficiado.

Hugo Yasky, diputado y titular de la CTA de los Trabajadores, se preguntó con ironía: "Ahora, porque un medico que hace horas extras o un petrolero no paguen más Ganancias, ¿resulta que vamos a generar una hiperinflación?".

"Demolieron la economía"

Mario Negri, por su parte, y como último orador de JxC, expresó: “Demolieron la economía de la Argentina. Nunca pensé que iban a convertir el recinto en el comité de campaña del candidato. No pueden explicar la inflación, hoy vinieron a invitar un viaje a la ilusión de los que sufren. Y proyecto de ley para que rija en 2024”.

Para la oposición, “el gobierno presenta un proyecto que va a generar un boquete fiscal enorme, no es serio. Es doblemente mentiroso, la inflación es el peor impuesto. Y no va a favorecer a las provincias. Por lo demás, más del 80 por ciento de los trabajadores en blanco no serán alcanzados por esta ley”.

Para JxC, “la consecuencia de la demagogia será que nos ponen quinta a fondo camino hiperinflación. Nosotros defendemos a la totalidad de los argentinos, y no un acuerdo sindical kirchnerista populista que beneficia a 800 mil trabajadores y perjudicará a 47 millones.”

Finalmente, varios expositores de la oposición tomaron la coincidencia transversal del oficialismo con La Libertad Avanza, como “la confirmación del acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei. Dijo Milei que va a acompañar «cualquier baja de impuestos», es una definición irresponsable. No existe bajar todos los impuestos. Hay que respetar la igualdad ante la ley”.