La Capital | Escuela

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y representará a Argentina en el Mundial

El equipo Sanjobits101, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria Nº 8013 San José, se consagró campeón nacional en Neuquén

27 de septiembre 2026 · 18:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
El equipo Sanjobits101

El equipo Sanjobits101, campeones de la Copa Robótica 2026.

Una escuela de Rosario se quedó con el máximo premio de la Copa Robótica Educabot 2026. Se trata del equipo Sanjobits101, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria Nº 8013 San José, se consagró campeón nacional tras superar a otros 47 equipos de todo el país en la final disputada este fin de semana en Neuquén. Con el triunfo, los cinco estudiantes rosarinos representarán al país Argentina en el mundial de robótica educativa.

La competición reunió a 240 estudiantes de todo el país entre 15 y 18 años, organizados en 48 equipos que llegaron desde distintas provincias al Centro de Convenciones Domuyo. El equipo rosarino terminó primero con 1.350 puntos, mientras que el conjunto ETernos 2.0, de Mendoza, quedó segundo y BOTS.DS, de Formosa, completó el podio.

El Sanjobits101 está integrado por Felipe Escoda, Juan Cruz Molinat y Nicolás Lucero, estudiantes de quinto año de Electrónica y Nicanor Feuillade e Isidro Escoda , de tercero de Electromecánica. El grupo contó con la mentoría del profesor Hernán Galardi.

Este año, el certamen tuvo como eje la energía eólica. Los equipos tuvieron que diseñar, programar y optimizar prototipos utilizando los kits provistos por la organización, además de resolver desafíos que pusieron a prueba sus conocimientos de robótica, programación, inteligencia artificial y trabajo en equipo.

La edición 2026 de la Copa Robótica tuvo una convocatoria mucho mayor que la instancia final: más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas participaron a lo largo de las distintas etapas, organizados en 3.018 equipos. El 66% de los establecimientos participantes correspondió a localidades del interior del país.

La final nacional también tuvo una importante convocatoria fuera de la competencia: más de 800 personas acompañaron presencialmente el evento en Neuquén y otras 20.000 lo siguieron a través del streaming.

>>Leer más: Robots: la tecnología que puede cambiar la forma de construir en Rosario

Reconocimientos y premio

Además del título y la clasificación internacional, el podio recibió un importante reconocimiento para continuar desarrollando proyectos tecnológicos. En total, se distribuyeron 100 millones de pesos en tecnología educativa entre las escuelas y provincias correspondientes a los tres primeros puestos.

Para la comunidad educativa del San José, el resultado significó la culminación de varios meses de preparación. Desde la institución habían destacado que los estudiantes trabajaron con programación, electrónica, pensamiento computacional e inteligencia artificial para superar las distintas etapas del certamen.

Ahora, el desafío será todavía mayor: Sanjobits101 llevará el nombre de Rosario y de la Argentina al FIRST Global Challenge 2027, una competencia internacional que reúne a jóvenes de más de 190 países alrededor de desafíos vinculados con la tecnología y problemáticas globales.

Noticias relacionadas
La iniciativa de los chicos y chicas de La Vigil llega a la feria de ciencias nacional.

De la escuela Vigil a la Feria Nacional de Ciencias con un proyecto de huerta sin tierra

dia del estudiante: cuando la primavera y el final se cruzan en la escuela

Día del Estudiante: cuando la primavera y el final se cruzan en la escuela

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Lo último

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Crecimiento sin empleo: ocho de los diez sectores más dinámicos redujeron puestos de trabajo

Crecimiento sin empleo: ocho de los diez sectores más dinámicos redujeron puestos de trabajo

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El corredor nació como enlace ferroviario con el puerto y conserva huellas de aquella Rosario agroexportadora. Un proyecto para intervenirlo abrió un fuerte debate sobre su valor patrimonial.

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades
Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo del gobierno nacional al deporte
Juegos Suramericanos

Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo del gobierno nacional al deporte

El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás
Policiales

El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás

Día del Empleado de Comercio: la federación advirtió por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Día del Empleado de Comercio: la federación advirtió por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre
Economía

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Ovación
El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El picante posteo de la esposa de Di María tras el nuevo título de Central: Yo también lloraría

El picante posteo de la esposa de Di María tras el nuevo título de Central: "Yo también lloraría"

Fiesta Canalla: Central celebrará el flamante título este lunes a la noche en el Monumento

Fiesta Canalla: Central celebrará el flamante título este lunes a la noche en el Monumento

Policiales
El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás
Policiales

El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

La Ciudad
Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 
La Ciudad

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario
La Ciudad

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario
La Ciudad

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Javkin: La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Javkin: "La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia
La Región

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
Policiales

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV
Política

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos
La Ciudad

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario
La ciudad

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación
Ovación

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación

Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"