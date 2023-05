"Cuando en el país se flexibilizó más la normativa laboral se llegó a un estallido"

Hoy, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , uno de los referentes de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, Sebastián Serrano Alou, analizó que "en verdad no se plantea una negativa a discutir cualquier reforma laboral sino que es una negativa a discutir reformas laborales que ya se implementaron en el pasado, las que tienen una orientación que es contraria al derecho del trabajo , que es un derecho que no busca generar ganancias para las empresas sino proteger a la parte débil dentro de la relación laboral".

"Empecemos entonces por leyes anteriores -amplió el letrado. La ley de contrato de trabajo es de 1929. Establecía una jornada de trabajo de 8 horas diarias ó 48 semanales en consonancia con el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sancionada en 1919. Pero la misma OIT en 1935 ya advertía que había que reducir la jornada de trabajo debido a los avances tecnológicos y como una forma de generar más puestos de trabajo. Al liberar horas laborales, éstas debían ser ocupadas por nuevos trabajadores Por eso me parece un planteo muy interesante".

"El planteo es cuántas horas vamos a trabajar, cuántas horas son necesarias, cuántas empresas pueden sostener los salarios, porque de eso se trata", comentó.

Acerca de los planteos de campaña de varios precandidatos que plantean reformas laborales debido a que los costos de poner un empleado en blanco son muy alto, el referente de los abogados laboralistas fue muy claro: "Lo importante es no perder el eje. Discutamos cualquier reforma laboral, pero siempre con el mismo eje: ¿cuál es el sentido del derecho del trabajo? Que las personas que trabajan tengan una vida digna".

"No empecemos a mezclar peras con manzanas. Si hay problemas en algunos sectores de la economía, no obedecen al derecho del trabajo. Hemos visto en este país que cuando se flexibilizó más nuestra normativa laboral en la década del 90 se llegó a un estallido social en 2001 y a niveles de desempleos récord, con niveles de trabajo no registrado que superaron el 50% cómodamente. Y hemos visto que en períodos de recuperación o de creación de derechos del trabajo hemos tenido una sociedad más organizada y digna".