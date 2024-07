Crecieron la pobreza y la desigualdad en el primer trimestre del año

En el primer trimestre de 2024 se incrementó en forma significativa el porcentaje de población urbana en situación de indigencia y de pobreza . Los hogares no lograron acompañar el fuerte incremento de los precios. Las clases medias de trabajadores semi calificados pasaron a formar parte de los “nuevos pobres”. Sin embargo, el deterioro fue aún más problemático en los hogares de estratos más bajos, dependientes de programas sociales o empleos informales. Tal es el cuadro de situación elaborado por el Observatorio de la Deuda Social (Odsa) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El ingreso promedio per cápita del total de la población, alcanzó los $ 233.695 en el primer trimestre de 2024, mientras que el mismo ascendía (en valores constantes) a $ 255.247 en el trimestre anterior y a $ 295.128 un año atrás. En un contexto en que tanto los cambios ocurridos en los ingresos laborales como en los no laborales fueron insuficientes para compensar el elevado crecimiento de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, se evidencia una pérdida significativa de ingresos reales.