Construir una casa de 60 m2 en Rosario cuesta más de $55 millones

El costo de construcción registró una suba mensual de 1,4% en el Gran Rosario y acumula un incremento de 8,9% en los primeros cinco meses del año

Los ladrillos comunes fueron otro de los insumos para la construcción con variaciones significativas. Mil ladrillos alcanzaron un valor promedio de $232.022,72.

Construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Rosario requiere una inversión cercana a los $55,6 millones. El cálculo surge del último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que ubicó el costo del metro cuadrado en el Gran Rosario en $926.958,75 durante mayo de 2026.

De acuerdo con el relevamiento oficial, el costo de la construcción en el aglomerado Gran Rosario aumentó 1,4% respecto de abril, acumuló una suba de 8,9% en lo que va del año y registró un incremento interanual de 21,8%.

La evolución de los costos en Rosario se ubicó levemente por debajo de la observada en el Gran Santa Fe, donde el aumento mensual fue de 1,9%. Sin embargo, ambos aglomerados muestran una dinámica similar en términos interanuales, con incrementos superiores al 21%.

El informe también refleja que varios de los principales materiales de construcción continuaron encareciéndose durante mayo. Entre ellos se destacó el cemento de albañilería de 40 kilos, que aumentó 1,1% en Rosario y alcanzó un precio promedio de $11.788,86 por bolsa. En tanto, el cemento portland de 50 kilos registró una suba de 2,2%, hasta los $15.995,16.

Los ladrillos comunes fueron otro de los insumos con variaciones significativas. El pack de mil ladrillos de 5 por 11,5 por 24,5 centímetros aumentó 1,2% en Rosario y alcanzó un valor promedio de $232.022,72. Por su parte, los ladrillos cerámicos portantes mostraron un incremento más moderado, de 0,6%, con un precio promedio de $1.191,75 por unidad, refleja el informe de costo de la construcción correspondiente a mayo de 2026 elaborado por el Ipec.

Entre los materiales relevados, el acero nervado para hormigón fue la excepción. Su precio promedio cayó 0,9% en mayo y se ubicó en $18.085,74 por barra de 12 metros.

>> Leer más: La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Con el metro cuadrado cada vez más cerca del millón de pesos, construir una vivienda familiar sigue demandando un desembolso importante. En el caso de una casa de 60 metros cuadrados, el costo estimado supera los $55,6 millones, mientras que una vivienda de 100 metros cuadrados requeriría una inversión cercana a los $92,7 millones, sin considerar gastos asociados como terreno, honorarios profesionales, conexiones de servicios o equipamiento.