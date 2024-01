Buscan incrementar el consumo con los reintegros de Billetera Santa Fe

Billetera Santa Fe sigue vigente e incluso, con el correr de los días, tanto usuarios como comerciantes —los denominados de cercanía o de barrio que deseen adherirse de manera voluntaria— podrán acceder a los beneficios que ofrece la nueva versión del programa. Es que si bien el reintegro corre por cuenta de los comercios, la realidad es que la app asoma como una oportunidad para ambas partes. "No queremos que la gente asocie únicamente Billetera Santa Fe al reintegro, porque el beneficio es mayor y simplificará la vida de los usuarios ", remarcó el gerente comercial de Plus Pagos, Pablo López.

Billetera Santa Fe: advierten que los cambios no benefician a comerciantes ni consumidores

Desde Plus Pagos reiteraron que Billetera Santa Fe sigue vigente e invitaron a usuarios y comerciantes a seguir por ese camino porque, en definitiva, será más provechoso y beneficioso para ambos lados del mostrador. Para muestra sobre un botón: durante esta semana se acreditaron los $500 mil a cada ganador de los sorteos que promociona el programa por una compra superior a los $3 mil.

Reintegros sin tope

A diferencia del programa anterior, cuyo tope máximo mensual por usuario era de $5 mil, en esta oportunidad el usuario no tendrá un límite, ya que podrá hacerse de reintegros de hasta $2 mil por local o comercio que considere oportuno dentro de un mismo mes. "No sólo puede equiparar esos $5 mil sino que tiene la posibilidad de duplicar y triplicar ese monto, es decir, no tiene tope. Si por ejemplo vas a 10 comercios, te llevás $20 mil y con la misma metodología: a las 24 horas tenés tu dinero disponible en Billetera Santa Fe. Y con la novedad que podés comprar en todo tipo de rubros", subrayó López.