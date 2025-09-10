Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Tras dos meses desde su conformación, la Convención Reformadora aprobó la nueva Constitución de Santa Fe. De esta manera, la provincia renueva su Carta Magna tras más de 60 años, medida que quedará plasmada este viernes con la jura de la misma en la capital provincial.
Tras la aprobación en general, los convencionales votaban en particular los 161 artículos de la nueva Constitución.
Hubo 52 votos a favor de la aprobación de la Carta Magna, mientras que los 17 en contra llegaron desde La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.
Tras su último encuentro este miércoles, la Convención Reformadora le dio el aval definitivo a la nueva Carta Magna. En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 27 disposiciones transitorias que tendrá la nueva Constitución. Es más amplia que la que está vigente desde 1962, que contiene 116 artículos.
Las últimas acciones de la Convención comenzaron a las 17 de este martes, con el undécimo plenario para leer la nueva Constitución. Se dio lugar a los discursos, que siguieron este miércoles hasta agotar los oradores. Tras la votación del texto definitivo de la nueva Carta Magna este miércoles por la tarde, queda la jura de la misma, en un acto que se desarrollará el viernes.
Cómo es la nueva Constitución de Santa Fe
El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años llegó a su fin a principios de esta semana. El alivio de convencionales y de asesores se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.
El 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Somos Vida y Libertad.
El gobernador Maximiliano Pullaro habló en el recinto en su rol de convencional: "Esta reforma de la Constitución abre puertas al futuro, rompió prejuicios como esa que dice que quien tiene mayoría circunstancial parlamentaria no dialoga, impone y pretende llevar adelante solamente sus ideas. Siento que en estos casi 60 días construimos un camino totalmente distinto, porque dialogamos, nos escuchamos y demostramos que todos los que querían ser protagonistas, lo fueron".
"La Constitución no estaba escrita, como se dijo en varias oportunidades. Estamos alumbrando una Constitución moderna y avanzada, que ni los más optimistas creíamos que íbamos a lograr. Esto fue así porque hubo convicción democrática, escucha, diálogo, entendimiento y una capacidad de trabajo de todos los equipos que honran esta Constitución", afirmó.
El texto de la nueva Constitución de Santa Fe
Finalmente, la nueva Constitución de Santa Fe tendrá este índice:
Preámbulo
PRIMERA PARTE
Título único: Principios, declaraciones, derechos y garantías
Capítulo primero: Principios, declaraciones y derechos
Capítulo segundo: Educación
Capítulo tercero: Garantías
Capítulo cuarto: Políticas públicas
SEGUNDA PARTE
Título único: Régimen electoral y participación ciudadana
Capítulo primero: Régimen electoral
Capítulo segundo: Participación ciudadana
TERCERA PARTE
Título primero: Poder Legislativo
Capítulo primero: Cámara de Diputados
Capítulo segundo: Cámara de Senadores
Capítulo tercero: Disposiciones comunes a ambas Cámaras
Capítulo cuarto: Atribuciones del Poder Legislativo
Capítulo quinto: Formación y sanción de leyes
Título segundo: Poder Ejecutivo
Capítulo primero: Organización
Capítulo segundo: Elección de gobernador y vicegobernador
Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo
Capítulo cuarto: Ministros del Poder Ejecutivo
Capítulo quinto: Fiscal de Estado
Título tercero: Poder Judicial
Capítulo único
Título cuarto: Ministerio Público
Capítulo único
Título quinto: Designación y enjuiciamiento de jueces y procuradores del
Poder Judicial y fiscales y defensores del Ministerio Público
Capítulo primero: Designación
Capítulo segundo: Enjuiciamiento
Título sexto: Órganos de control
Capítulo primero: Tribunal de Cuentas
Capítulo segundo: Defensoría del Pueblo
Título séptimo: Juicio Político
Capítulo único
CUARTA PARTE
Título único: Régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas
Capítulo primero: Régimen municipal
Capítulo segundo: Regiones y áreas metropolitanas
QUINTA PARTE
Título único: Reforma de la Constitución
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
