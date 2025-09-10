La Capital | Política | Constitución

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

El texto fue aprobado en general, con la negativa de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad. Ahora votaban en particular los 161 artículos

10 de septiembre 2025 · 19:25hs
Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Tras dos meses desde su conformación, la Convención Reformadora aprobó la nueva Constitución de Santa Fe. De esta manera, la provincia renueva su Carta Magna tras más de 60 años, medida que quedará plasmada este viernes con la jura de la misma en la capital provincial.

Tras la aprobación en general, los convencionales votaban en particular los 161 artículos de la nueva Constitución.

Hubo 52 votos a favor de la aprobación de la Carta Magna, mientras que los 17 en contra llegaron desde La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

Tras su último encuentro este miércoles, la Convención Reformadora le dio el aval definitivo a la nueva Carta Magna. En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 27 disposiciones transitorias que tendrá la nueva Constitución. Es más amplia que la que está vigente desde 1962, que contiene 116 artículos.

Las últimas acciones de la Convención comenzaron a las 17 de este martes, con el undécimo plenario para leer la nueva Constitución. Se dio lugar a los discursos, que siguieron este miércoles hasta agotar los oradores. Tras la votación del texto definitivo de la nueva Carta Magna este miércoles por la tarde, queda la jura de la misma, en un acto que se desarrollará el viernes.

Cómo es la nueva Constitución de Santa Fe

El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años llegó a su fin a principios de esta semana. El alivio de convencionales y de asesores se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.

El 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Somos Vida y Libertad.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló en el recinto en su rol de convencional: "Esta reforma de la Constitución abre puertas al futuro, rompió prejuicios como esa que dice que quien tiene mayoría circunstancial parlamentaria no dialoga, impone y pretende llevar adelante solamente sus ideas. Siento que en estos casi 60 días construimos un camino totalmente distinto, porque dialogamos, nos escuchamos y demostramos que todos los que querían ser protagonistas, lo fueron".

"La Constitución no estaba escrita, como se dijo en varias oportunidades. Estamos alumbrando una Constitución moderna y avanzada, que ni los más optimistas creíamos que íbamos a lograr. Esto fue así porque hubo convicción democrática, escucha, diálogo, entendimiento y una capacidad de trabajo de todos los equipos que honran esta Constitución", afirmó.

El texto de la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la nueva Constitución de Santa Fe tendrá este índice:

Preámbulo

PRIMERA PARTE

Título único: Principios, declaraciones, derechos y garantías

Capítulo primero: Principios, declaraciones y derechos

Capítulo segundo: Educación

Capítulo tercero: Garantías

Capítulo cuarto: Políticas públicas

SEGUNDA PARTE

Título único: Régimen electoral y participación ciudadana

Capítulo primero: Régimen electoral

Capítulo segundo: Participación ciudadana

TERCERA PARTE

Título primero: Poder Legislativo

Capítulo primero: Cámara de Diputados

Capítulo segundo: Cámara de Senadores

Capítulo tercero: Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Capítulo cuarto: Atribuciones del Poder Legislativo

Capítulo quinto: Formación y sanción de leyes

Título segundo: Poder Ejecutivo

Capítulo primero: Organización

Capítulo segundo: Elección de gobernador y vicegobernador

Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo

Capítulo cuarto: Ministros del Poder Ejecutivo

Capítulo quinto: Fiscal de Estado

Título tercero: Poder Judicial

Capítulo único

Título cuarto: Ministerio Público

Capítulo único

Título quinto: Designación y enjuiciamiento de jueces y procuradores del

Poder Judicial y fiscales y defensores del Ministerio Público

Capítulo primero: Designación

Capítulo segundo: Enjuiciamiento

Título sexto: Órganos de control

Capítulo primero: Tribunal de Cuentas

Capítulo segundo: Defensoría del Pueblo

Título séptimo: Juicio Político

Capítulo único

CUARTA PARTE

Título único: Régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas

Capítulo primero: Régimen municipal

Capítulo segundo: Regiones y áreas metropolitanas

QUINTA PARTE

Título único: Reforma de la Constitución

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Constitución Santa Fe final

El texto fue aprobado en general, con la negativa de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad. Ahora votaban en particular los 161 artículos

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe
