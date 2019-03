Moneda. El dueño de Amazon tiene una fortuna de u$s 131 mil millones.

Moneda. El dueño de Amazon tiene una fortuna de u$s 131 mil millones. AP

El dueño de Amazon, Jeff Bezos, se mantiene como el empresario más rico del mundo, con una fortuna estimada en u$s 131.000 millones. Así al menos lo indica el ranking que elabora la revista Forbes. El empresariose ubicó al tope de esa lista por segunda vez consecutiva. La nómina incluye a seis empresarios con actuación preponderante en Argentina.

Bezos aumentó su capital en casi u$s 20.000 millones, desde los u$s 112.000 millones con los que contaba el año pasado.

A Bezos le sigue el cofundador de Microsoft, Bill Gates, con un total de u$s 96.500 millones y, en tercer lugar, se encuentra el inversor Warren Buffet (u$s 82.500 millones), seguido del propietario del conglomerado de moda de lujo LVMH, el francés Bernard Arnault (u$s 76.000 millones).

Siguen el mexicano Carlos Slim, el primer latino en figurar en la lista, con una fortuna valorada en u$s 64.000 millones de dólares, y después el fundador de Inditex (matriz de las tiendas Zara), el español Amancio Ortega, que posee activos por valor de u$s 62.700 millones.

De acuerdo con la revista, este año entraron a la élite de la riqueza 195 nuevos millonarios, entre los cuales se destaca la joven Kylie Jenner, magnate de los cosméticos, que con 21 años es la millonaria más joven del mundo.

La francesa Françoise Bettencourt Meyers es la mujer más rica del mundo gracias a la fortuna heredada del grupo de empresas de L'Oréal. Figura en el puesto número 15 del ranking de multimillonarios.

Bettencourt Meyers es la nieta de Eugène Schueller, el fundador del imperio cosmético, pero ahora también es quien lleva las riendas de la compañía, controlando el 33 por ciento de las acciones junto a su familia (tras la muerte de su madre, Liliane Bettencourt, en septiembre de 2017).

La revista Forbes publicó, como todos los años, la lista de las personas más ricas del planeta, que en esta edición incluye a seis argentinos.

Los primeros en aparecer, aunque en rigor lo hacen en el apartado correspondiente a Italia, son Paolo y Gianfelice Rocca, titulares del grupo Techint. Están en el puesto 478 del ranking, con una fortuna de 4.100 millones de dólares.

​Ya en el apartado de Argentina, aparece Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group, en el puesto 715. Su fortuna es de 3.100 millones de dólares.

Luego se ubica el empresario farmacéutico Alberto Roemmers, quien controla bienes por u$s 3.000 millones, y está en el lugar 745.

El cuarto puesto es compartido entre Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre; y Gregorio Pérez Companc, principal accionista de Molinos. Estos empresarios están en el puesto 1.425 del ranking, con una fortuna de 1.600 millones de dólares.