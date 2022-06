Alertan que por la escasez de gasoil hay dificultades en la distribución de garrafas

Los surtidores de combustible de la región registran cada vez más faltantes de gasoil. En Rosario, este último fin de semana, en varios comercios del ramo tuvieron problemas de desabastecimiento debido a la escasa cantidad que entregan las compañías petroleras. Así lo señaló Sebastián Estévez, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y Afines de Rosario (Cesgar), quien además aseguró que los cupos no alcanzan para cubrir la demanda de gasoil y ni tampoco la de naftas.

Este jueves, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Cascales explicó que "todo el gas licuado de petróleo es superavitario, porque se produce más que lo que consumimos, pero se transporta por camión, se envasa en garrafas y cilindros y se lleva a distintos usuarios. Todo se maneja con gasoil, entonces se generan serios problemas: los stocks están bajando y se generan sobrecostos muy importantes, porque los camiones están hasta dos días esperando cargar, y cuando consiguen hacerlo tienen que pagarlo con sobreprecios importantes. Una garrafa vale lo mismo en La Quiaca que al lado de Bahía Blanca, donde se produce, porque los precios están estrictamente fijados por la Secretaría de Energía, y no podemos trasladar los sobrecostos al consumidor. Es una combinación difícil de afrontar porque escapa a nuestro control, dado que no puede saberse cuándo llega el gasoil".

La dificultad operativa se está haciendo muy notoria, alertó el directivo de la cámara: "El problema es que dependemos de esta energía que es el gasoil para trasladar nuestra energía, que es el combustible más popular, ya que abastece a más de 20 millones de personas que dependen de él para comer y calefaccionarse. Si no llega gasoil en barcos la semana que viene, como se prometió, habrá que buscar un sistema que puntualice qué es prioritario y qué no lo es: un camión que transporte gas a granel o envasado no podrá hacer cola de toda una noche para cargar y pagar 230 pesos el litro de gasoil. Tendrá que cargar primero al precio que corresponde y seguir su viaje. Lamentablemente, la logística se concentra siempre en camiones".

>> Leer más: Este fin de semana faltaron gasoil y nafta en estaciones de servicio de Rosario

"La garrafa de gas es hoy el energético más barato: con el Plan Hogar, la garrafa se compra a 100 pesos en los lugares habilitados. Hoy, una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires que consume dos garrafas por mes, pagaría unos 1300 pesos por gas natural; en Córdoba, 2 mil pesos. Por eso, el gas envasado es tan popular: hoy se venden en el país aproximadamente 70 millones de garrafas de 10 kilos por año", graficó Cascales la situación.

"Nunca dejamos de abastecer a todo el país, ni siquiera en pandemia. Pero si no hay combustible, no podemos llegar; sobre todo, al interior profundo. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto", exigió al cerrar la entrevista.