Este fin de semana faltaron gasoil y nafta en estaciones de servicio de Rosario

Los surtidores de combustible de la región registran cada vez más faltantes de gasoil . En Rosario, este último fin de semana, en varios comercios del ramo tuvieron problemas de desabastecimiento debido a la escasa cantidad que entregan las compañías petroleras. Así lo señaló este lunes Sebastián Estévez, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y Afines de Rosario (Cesgar), quien además aseguró que los cupos no alcanzan para cubrir la demanda de gasoil y ni tampoco la de naftas.

Estévez aseguró que “este fin de semana, desde el viernes, hubo varias estaciones de servicios de la ciudad que no tenían gasoil pero tampoco naftas. Algunas empezaron con las faltantes el viernes. Otras el sábado y domingo. Las estaciones hacen los pedidos a las petroleras. Las petroleras dicen que enviarán los camiones, pero los vehículos no llegan en tiempo y forma o cuando llegan traen mucho menos combustible del que pidieron las estaciones”.

El titular de Cesgar afirmó que “hace un tiempo que se vende combustible con cupos en Rosario y la demanda es mucho mayor de lo que se recibe. El cupo no alcanza. Cada estación de servicio tiene un arreglo con su petrolera. Y esa petrolera envía X cantidad de combustible durante el mes. Hay estaciones de servicios que se les termina en la primera semana y se quedan sin stock, y hay otras que lo van racionando y venden X cantidad de litros por día”.

“Lo que sucede ahora es que en las estaciones de servicio de la ciudad se vende más combustible producto de que hay muchos camiones que antes no se abastecían en los surtidores de las estaciones de la ciudad. Como ahora en los canales mayoristas lo consiguen a un precio más caro, están viniendo a los surtidores de las estaciones para abastecerse", precisó Estévez.

El referente de Cesgar no dudó en señalar que "la situación es cada vez peor. Ojalá esto pudiera resolverse en el corto plazo. Ya tuvimos varias reuniones en la Secretaría de Energía de la Nación en Buenos Aires. Pero como allá hay combustible, dicen que acá no hay desabastecimiento. Te niegan la realidad en la cara. La petrolera Axion salió a desmentir lo que sucedía acá. Entonces nosotros, con un escribano, estamos haciendo relevamiento en estaciones de servicio no sólo de Rosario sino de la provincia para dejar constancia del desabastecimiento que afecta a las estaciones".

"Esto no puede solucionarse de un día para otro. Si se pide gasoil al exterior, eso viene por barco y ese barco tarda por lo menos tres semanas en llegar. Es imposible solucionar de un día para otro", subrayó Estévez.