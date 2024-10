Analizantes: un libro de entrevistas sobre psicoanálisis a psicoanalistas

En diálogo con La Capital, Mainardi sostuvo: “Rosario es una ciudad con una historia particular con el psicoanálisis, este libro busca conversar con algunos de los protagonistas de la misma, no creo que exista un sólo psicoanálisis en la ciudad, tampoco dentro del libro”. Sobre la relación entre este invento de Sigmund Freud y lo contemporáneo, agregó: “El inconsciente sucede en el presente pero va contra las lógicas del mismo, esa es una de las claves de lectura para ingresar al libro”.

Sobre esta rara obsesión de entrevistar a psicoanalistas, el periodista comentó sobre el origen de este proyecto: “Desde hace varios años que el psicoanálisis me gusta como analizante, en cada entrevista me doy cuenta lo poco que sé sobre psicoanálisis y ojalá que así siga sucediendo, el día que sepa todo sobre psicoanálisis ya no voy a poder hacer entrevistas. De alguna manera con este proyecto me convertí en alguien que entrevista a entrevistadores, es una paradoja muy divertida, porque, entre otras cosas, los analistas utilizan la pregunta como una de sus herramientas para abrir el juego corporal con el lenguaje”.