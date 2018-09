Federico Finchelstein nació en Buenos Aires en 1975. Estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Cornell University en 2006. En la actualidad, se desempeña como profesor de Historia en la New School for Social Research y el Eugene Lang College de New School en Nueva York. Ha publicado varios libros acerca del fascismo, el Holocausto, la historia de los judíos en América Latina y Europa, el populismo en América Latina y el antisemitismo. Entre ellos se destacan Los alemanes, el Holocausto y la culpa colectiva; La Argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura; El canon del Holocausto, y Orígenes ideológicos de la guerra sucia. Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX. Escribe para Clarín, The Washington Post, The New York Times, Folla de Sao Paulo y Corriere della Sera, entre otros medios nacionales e internacionales. Reside en Nueva York.

ensayo

Del fascismo al populismo en la historia

Federico Finchelstein.

Taurus, 2018,

352 páginas, $459.