Adrián Abonizio: trece libros para cantar la ciudad

Haga lo que haga (y hace mucho), Adrián Abonizio tiene una característica que lo acompaña desde siempre: no es capaz de adecuarse. Turbulento, intenso, genuino, a veces desbordante, va y viene impulsado por sus demonios, que por suerte son los mismos de la época de El témpano. Instalado cómodamente a caballo entre la música y la literatura, el creador de canciones inoxidables que forman parte de la memoria colectiva de los argentinos ahora nos sorprende con una de sus inhabituales propuestas: nada menos que el lanzamiento simultáneo de ¡trece! libros de poesía, surgidos de su verborrágica pluma.

No cualquiera, ¿no? Es que no se trata de cualquiera, sino de Abonizio: un tipo imprevisible, que de vez en cuando puede desafinar, sí, pero que tantas veces da en el centro del blanco y nos deja temblando de emoción. La cita es este domingo a las 19 en el marco de la Feria Marea en la Casona (San Lorenzo 2157). Se promete que allí habrá, además del querido Adrián y su obra, audiovisuales con poetas invitados de todo el globo y música de Thito Amante en su acordeón. No faltará –dicen– el humor (con Abonizio, imposible que esté ausente), y tampoco las empanadas y el Amargo Obrero. La presentación en sociedad de los libros estará a cargo del destacado dúo compuesto por los escritores y periodistas Beatriz Vignoli y Juan Aguzzi.