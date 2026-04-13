La Capital | garantismo

Cuando el garantismo afloja los controles

Un fallo reciente merece una contundente respuesta política. El garantismo erra: los controles no pueden ablandarse jamás

María Eugenia Schmuck

Por María Eugenia Schmuck

13 de abril 2026 · 06:30hs
Cuando el garantismo afloja los controles

Rosario sabemos lo que costó recuperar el orden. Por eso, cuando un fallo judicial va en sentido contrario, no podemos mirar para otro lado.

Un reciente fallo eliminó la obligatoriedad de utilizar sistemas controlados en las entrevistas entre abogados y presos de alto perfil en cárceles santafesinas. Los mismos presos que durante años operaron desde adentro, generando violencia, extorsión y miedo afuera. A partir de ahora, cada profesional decide si utiliza o no ese sistema pensado justamente para evitar que información sensible circule sin control.

Esta no es una discusión técnica entre juristas. Es una discusión sobre qué ciudad y qué provincia queremos.

Yo creo en el Estado de derecho. Pero la Justicia no puede retroceder en nombre del garantismo cuando lo que está en juego es el orden que tanto costó construir. Cuando el sistema judicial protege más a los condenados que a los vecinos, algo está funcionando mal.

Hay una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿quién nos protege cuando se afloja el control sobre los presos más peligrosos? Porque hay algo que está claro: Maximiliano Pullaro decidió hacerse cargo. Y hacerse cargo fue poner límites donde antes no los había. Las cárceles de alto perfil no albergan a cualquier detenido. Están ahí los que más daño hicieron a esta ciudad. Y cada porosidad en el sistema es una puerta que se entreabre.

El trabajo que se hizo en Santa Fe para recuperar el control de las cárceles fue enorme y costó mucho. Desmantelar estructuras de poder criminal desde adentro requirió mucha decisión política, inteligencia penitenciaria y protocolos claros. Un fallo que debilita eso merece debate público.

No se trata de venganza. Se trata de coherencia. Porque no se trata de aplicar la ley en su letra más laxa. Importa lo que la gente razonablemente espera del Estado: que la cuide.

La seguridad no es de derecha ni de izquierda. Es la condición básica para que Rosario pueda seguir creciendo. Hay cosas que no pueden volver a pasar. Y que el delito se organice desde una celda es una de ellas.

Ver comentarios

Las más leídas

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Confesión de un empresario santafesino por una compra con fondos de Emiratos

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Lo último

Más empresas de transporte interurbano cancelan servicios de Rosario al interior de Santa Fe

Más empresas de transporte interurbano cancelan servicios de Rosario al interior de Santa Fe

Rosario lanza talleres gratuitos para que personas mayores aprendan a usar el celular

Rosario lanza talleres gratuitos para que personas mayores aprendan a usar el celular

Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos

Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Desde firmas con back en el país hasta nuevos jugadores, el contexto habilita un escenario de mayor apertura y competencia global. Los que apuestan a abrir

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Por Azul Martínez Lo Re
La liga de las hamburguesas: negocios rosarinos cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

La liga de las hamburguesas: negocios rosarinos cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos
Policiales

Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos

Conflicto universitario: los no docentes paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
La Ciudad

Conflicto universitario: los no docentes paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
POLICIALES

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas distorsiona datos y desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas" distorsiona datos y desalienta a víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Un empresario santafesino confesó en pleno juicio que compró tierras en la Patagonia con fondos de Emiratos Árabes

Un empresario santafesino confesó en pleno juicio que compró tierras en la Patagonia con fondos de Emiratos Árabes

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

Proyectan un edificio de 16 pisos detrás de la casona de Oroño y Urquiza

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Ovación
Histórica Copa Santa Fe de Pádel: más de 200 clubes competirán en una cita sin precedentes
Ovación

Histórica Copa Santa Fe de Pádel: más de 200 clubes competirán en una cita sin precedentes

Histórica Copa Santa Fe de Pádel: más de 200 clubes competirán en una cita sin precedentes

Histórica Copa Santa Fe de Pádel: más de 200 clubes competirán en una cita sin precedentes

Alerta para Scaloni: lesionados y figuras de la selección argentina de cara al Mundial

Alerta para Scaloni: lesionados y figuras de la selección argentina de cara al Mundial

Estudiantes de Río Cuarto decidió separar a jugadores por falta de entrega

Estudiantes de Río Cuarto decidió separar a jugadores por "falta de entrega"

Policiales
Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos
Policiales

Una balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento con varios heridos

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas distorsiona datos y desalienta a víctimas

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas" distorsiona datos y desalienta a víctimas

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

La Ciudad
Más empresas de transporte interurbano cancelan servicios de Rosario al interior de Santa Fe
La Ciudad

Más empresas de transporte interurbano cancelan servicios de Rosario al interior de Santa Fe

Rosario lanza talleres gratuitos para que personas mayores aprendan a usar el celular

Rosario lanza talleres gratuitos para que personas mayores aprendan a usar el celular

La liga de las hamburguesas: negocios rosarinos cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La liga de las hamburguesas: negocios rosarinos cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Conflicto universitario: los no docentes paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Conflicto universitario: los no docentes paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha
zoom

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal
La Región

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central
Ovación

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central

Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán
El Mundo

Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán

La escritora argentina que ganó un millón de euros admitió: No sé qué hacer
Información General

La escritora argentina que ganó un millón de euros admitió: "No sé qué hacer"

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio
Información General

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos
La Ciudad

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo
la region

San Cristóbal: de a poco, esta semana vuelven las clases en la escuela del tiroteo

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio
El Mundo

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club

Por Gonzalo Santamaría
La Región

De narco a ayudante de campo: el prófugo que se escondió en un club

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas
Economía

Pese a comprar dólares, el Banco Central no logra recomponer reservas

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables
La ciudad

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica