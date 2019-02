Denuncian que una mujer murió tras una cirugía estética

"Los queremos ver presos. Queremos que se hagan cargo de la muerte de Nanci. Pedimos justicia porque hubo abandono de persona". Así, con profundo dolor y crudeza, los familiares de una mujer que falleció el 11 de diciembre pasado por complicaciones sufridas tras una cirugía estética, presentaron formalmente ayer la correspondiente denuncia en Tribunales provinciales contra los médicos que realizaron esa intervención en una clínica céntrica local.

El círculo más cercano de Nanci Basualdo entiende que hubo una mala praxis con consecuencias fatales. La mujer tenía 46 años y perdió su vida en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, debido a una infección producida tras una intervención quirúrgica que se practicó en un centro de estética privado, ubicado en Mendoza al 2000.

Su marido, Cristian Alaniz, comentó que su esposa "estuvo más de 20 días con inconvenientes de salud luego de una liposucción que se hizo en la clínica Chetana". Y exclamó: "Nanci estuvo mal desde que la operaron ahí, y siempre tuvo malestares".

Además, contó que el médico nunca atendió sus reclamos. "Como estaba de viaje en Chile, no me atendía el teléfono, y sólo me contestó vía WhatsApp que mi mujer vaya a ver a la secretaria del instituto", recordó con tristeza Alaniz.

Y durante esos días repletos de angustia y tensión, Nanci y su familia no encontraron la atención necesaria. "Mi mujer falleció por una infección generalizada que había tomado la zona de la cola, las piernas y el tórax, luego de la operación. Y los médicos no la atendieron, ni la ayudaron, a afrontar ese proceso. Para nosotros queda claro que hubo abandono de persona", remarcó con énfasis Alaniz.

El marido de Nanci, junto a su familia y su represente legal, la abogada Florencia Bril, presentaron ayer (viernes) la denuncia en los Tribunales provinciales contra los médicos que atendieron a su esposa".

Sobre el llamativo retraso en la formalización de la denuncia, explicó: "No la hicimos antes porque nos agarró la feria judicial".

Y agregó: "Ahora queremos que se comiencen a tomar medidas judiciales para que avance el proceso de investigación. Además, queremos que periten los celulares de mi esposa, el mío, y los de los responsables de la clínica, Damián B. y Soledad G. Ahí se ve claramente que nunca atendieron ni respondieron".

Manifestación

El 18 de diciembre pasado, un grupo compuesto por familiares y amigos de Nanci realizó un escrache con carteles y pintadas frente a la sede de la clínica de Mendoza 2052, para expresar toda su bronca contra los responsables de ese centro.

"Después de ese episodio, esa clínica no volvió a abrir más. pero sospechamos que siguen operando en otros centros de médicos amigos que les ceden las instalaciones", denunció Alaniz.

"Es increíble, con todo lo que pasó, que sigan operando", resaltó con profundo dolor el marido de Nanci, con quien llevaba una relación de más de 20 años que incluye cuatro hijos, dos del primer matrimonio de la mujer, y los otros dos de .

"Ella era una mujer con muchas ganas de vivir. Y estos médicos le cortaron una vida hermosa que tenía, con mucha gente a su alrededor", contó Alaniz. "Ahora queremos que esto se sepa, y fundamentalmente queremos justicia", exigió.