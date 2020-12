Espacios públicos usurpados

Otra ocupación ilegal que no fue menor, fue la del espacio público de Moreno y Santa Fe, tomado por un grupete de inadaptados que la pasan de maravillas destruyendo el verde, acampando, comiendo, bailando, con grupos musicales y haciendo malabares. ¿Y las medidas supuestamente exigidas para la también supuesta epidemia? No creo que hayan puesto dinero, sólo que, como los funcionarios no ven, no actúan.

Y otra mucho más seria, porque involucra el corte permanente de una arteria importante, es la de Buenos Aires y Zeballos, donde otro grupete, que también la pasa muy bien repitiendo los mismos números artísticos y entretenimientos, ha decidido adueñarse de media calle a expensas de un tránsito que no se puede normalizar. Una pregunta retórica: ¿Existe alguien de este supuesto gobierno que actúe?

Myriam Koldorff

DNI 6.378.789