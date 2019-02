Cómo vivir sin agua

Soy un ciudadano común, sin privilegios ni amigos en reparticiones públicas. Pago religiosamente los impuestos y servicios que el mismo Estado se encarga de aumentar compulsivamente para después hacerse los sorprendidos por los índices de inflación que ellos mismos terminan generando. Hace ya cuatro días que no tengo servicio de agua corriente. No tiene presión desde hace meses, y ya me hicieron quemar una bomba presurizadora por esta negligencia. Llamo a Aguas Santafesinas, y si bien la atención telefónica es buena, levantan los reclamos como "finalizados" para no generar complicaciones de "calidad" a su organización. El tema es que detrás de la burocracia existen usuarios, que son personas que deben consumir agua como un elemento esencial. Todo es política. Todo se maneja en silencio ante quienes debieran contemplar estas fallas por ser organismos de control: Enress; porque todo termina perteneciendo a un mismo signo político. No tengo ganas de gastar un centavo en reclamar esto de manera judicial, porque encima que no tengo servicio de agua, no cuento con tiempo ni dinero para recurrir a un abogado, y menos abonar una carísima carta documento. Escribo por este medio para que de una buena vez sentirme escuchado y tratar de solucionar este grave problema. Tuve que irme a vivir a la casa de unos familiares. No es lógico, y menos cuando uno lleva un buen comportamiento de pago con sus obligaciones. Memoria a la hora de votar. Pensar en todas estas cuestiones domésticas que se potencian cuando existen otros hechos terminan siendo más graves, y a nadie le importa nada. Número de reclamo ante Aguas Santafesinas: 15389.

Fernando Manuel Campo.

DNI 20.174.162





Municipalidad recaudadora

El pasado 20 de febrero a las 14.00, sufrí el robo de mi cartera en Pte. Perón y Felipe Moré. A la impotencia de semejante hecho se fueron sumando más hechos que dejan expuesto el poco cuidado que recibimos los ciudadanos de Rosario. El hecho ocurrió a escasos 50 metros de un móvil policial, pude ver en dónde se escondía el ladrón y hasta los vecinos me dijeron el nombre de esta persona, pero los policías me explicaron que ellos no podían perseguirlo. Me pregunto entonces qué función cumplen allí. Evidentemente su presencia no impide que ocurran los delitos y tampoco pueden reaccionar una vez que el delito es cometido. En fin, pero lo peor viene después. Te quedás sin documentos, sin tarjetas, sin licencia de conducir y el Estado además te castiga. Para tramitar el DNI te cobran $300 y demora 20 días cuando se supone que uno necesitaría urgente el DNI para el resto de los trámites. Una vez terminado el trámite del DNI (si lo querés en un día te cobran $1.500) fui a Tránsito para reimprimir la licencia de conducir que vence en el año 2023. Para que te reimpriman el carné te cobran $500 y te piden que pagues todas las multas. Pero lo que viene ahora es genial. Si pasó más de un año de que lo renovaste, hay que volver a hacer el psicofísico ($400 más). Es decir que te dan el carné por cinco años pero es como si hubiese una letra chica que dice "te damos el carné por cinco años si tenés la suerte de que no te roben. Si te lo roban, tenés que hacer el psicofísico de nuevo ($400)". Conclusión para que te reimpriman tu carné vigente con vencimiento en 2023 tenés que pagar $500 (reimpresión) más $400 (psicofísico), más todas las multas que tengas. Es una gran tristeza que la Municipalidad de Rosario aproveche las desgracias de los ciudadanos para recaudar.

Paula Sarcuno

DNI 27.092.966





¿Un reportero gráfico agredido?

Estimados, en primer lugar quiero mencionar que no simpatizo ni soy afiliado a ningún partido político. Pero fue muy grande mi sorpresa cuando vi el título: "Un reportero gráfico agredido por la policía" en algunos medios. Me alarmó la agresividad de un fotógrafo cuando le pegó una tremenda trompada en la boca a un policía que se le aproximó con sus brazos caídos. Hago esta descripción porque lo reiteraron varias veces y en cámara lenta. Me parece que antes de publicar las noticias deberían chequear bien la información. Lo mío es sólo una crítica constructiva para lograr intentar achicar la bendita grieta que soportamos los que trabajamos y aportamos, y estamos ajenos a la política. Saludos y hasta siempre.

José Luis Asueta