Campeones de los reclamos

Si no yo ¿quién?, si no ahora ¿cuándo?

çMe presenté personalmente en la sede de EPE de calle Rioja para pedir que hagan un cambio de fase, ya que los 4 edificios nuevos que hicieron en mi cuadra gozan de luz todo el tiempo, mientras los residentes de mi edificio y yo pasamos desde el 17 de enero 14 horas sin servicio. Me dijeron “y…es verano esto va a tardar mucho y no sabemos cuándo podremos repararlo”, acto seguido me dieron un formulario para que un electricista matriculado mida la caja de luz del pasillo y después ….después se vera como sigue el tramite. Y ojo, mi boleta de consumo la pago a rajatabla, aunque me compré un split que aún pago y no puedo usar.

Debo dormir en casa de familiares para no colapsar de angustia y calor, además de llevar la comida a las heladeras de vecinos y me paso horas llamando a la EPE para hacer reclamos. Esta semana, que aún no terminó, hice 6 reclamos, el lunes a las 20 (reclamo 07076), el martes a partir de las 13 (reclamo 13017-014566-012997), que mis vecinos replicaron. ¿Campeones? Ponele, yo siento que me transformé solo en campeona del reclamo y voy perdiendo por goleada "muchachos".

Alejandra Vilche