Baby Etchecopar cruzó a Lilia Lemoine por usar la frase "viejo meado" La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires mantuvo un tenso mano a mano con el conductor de "Basta Baby" 19 de octubre 2023 · 09:41hs

Lilia Lemoine quedó en el centro de la polémica después de adelantar que presentará un proyecto para que los hombres puedan renunciar a la paternidad. En medio de las reacciones que generó su propuesta, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza mantuvo un mano a mano Baby Etchecopar en A24 en la que mantuvo un fuerte cruce con el conductor televisivo y se quebró en llanto.

La postulante a la Legislatura porteña, que se hizo famosa como influencer y cosplayer, fue invitada al programa "Basta Baby" para que explicara su iniciativa para que los no tengan que hacerse cargo económicamente de hijos que no fueron buscados y la defendió a capa y espada: : “Hay muchos tipos que son muy forros cuando dejan embarazada a una mina y le dicen ‘abortalo’ para no hacerse cargo”.

“No soy ni pañuelo verde ni celeste, tengo una postura intermedia”, aseguró Lemoine, quien en oportunidades anteriores criticó con dureza a la interrupción voluntaria del embarazo. “Si los hombres pueden renunciar a la paternidad forzada no van a hacer a abortar a sus parejas”, explicó la candidata, y añadió: “Si el tipo no se quiere hacer cargo, no se va a hacer cargo. No deberían obligarlo”.

"Si los hombres pueden renunciar a la paternidad forzada no van a hacer abortar a sus parejas"



@angeletchecopar

Seguí en #BastaBaby

