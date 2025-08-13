Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Ya son unas 15 familias que buscan justicia y buscan . Son querellantes en la causa, al igual que la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe

Un grupo de familiares de víctimas de fentanilo contaminado fue recibido este miércoles por el intendente Pablo Javkin. Mientras avanza la causa en la justicia federal que busca determinar responsabilidades por la muerte de más de 90 personas, casi 30 en Rosario, que recibieron un medicamento adulterado, allegados a los pacientes que recibieron la medicación adulterada hacen oír su reclamo de justicia.

La reunión se realizó a media mañana de este miércoles, en el Palacio Municipal. Según pudo saber La Capital, el encuentro duró algo más de 90 minutos.

Carla , una de las integrantes del grupo Caso Fentanilo Rosario, contó a este diario que la reunión se gestó luego de la mediatización de los casos. Hoy ya son 15 familias nucleadas en el grupo Fentanilo Rosario, pero esperan que se acerque más gente afectada. Además de ella, a la reunión también asistió Vanessa, también referente del grupo que busca visibilizar la situación y definir responsables.

“ Las instituciones se presentan como querellantes, el gobierno provincial y el municipio, eso es importante. El grupo está muy contento con la reunión, la abogada Adriana Francese también ”, sostuvo Carla.

El objetivo de los familiares fue exponer la situación que aún atraviesan decenas de familias que desconocen los pormenores del fallecimiento de sus seres queridos y pedir que desde el Palacio de los Leones se impulse a los hospitales, sanatorios y clínicas a entregar la información correspondiente.

En concreto, pidieron más celeridad para que los nosocomios faciliten las historias clínicas. “Vos tenés la incertidumbre que ya es tremendo. A ese dolor, se le suma la no respuesta. Es tremendo”, remarcó Carla.