La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Ya son unas 15 familias que buscan justicia y buscan . Son querellantes en la causa, al igual que la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe

13 de agosto 2025 · 12:50hs
Carla y Vanessa perdieron a familiares por el fentanilo contaminado. Exigen justicia.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Carla y Vanessa perdieron a familiares por el fentanilo contaminado. Exigen justicia.

Un grupo de familiares de víctimas de fentanilo contaminado fue recibido este miércoles por el intendente Pablo Javkin. Mientras avanza la causa en la justicia federal que busca determinar responsabilidades por la muerte de más de 90 personas, casi 30 en Rosario, que recibieron un medicamento adulterado, allegados a los pacientes que recibieron la medicación adulterada hacen oír su reclamo de justicia.

La reunión se realizó a media mañana de este miércoles, en el Palacio Municipal. Según pudo saber La Capital, el encuentro duró algo más de 90 minutos.

Carla, una de las integrantes del grupo Caso Fentanilo Rosario, contó a este diario que la reunión se gestó luego de la mediatización de los casos. Hoy ya son 15 familias nucleadas en el grupo Fentanilo Rosario, pero esperan que se acerque más gente afectada. Además de ella, a la reunión también asistió Vanessa, también referente del grupo que busca visibilizar la situación y definir responsables.

Las instituciones se presentan como querellantes, el gobierno provincial y el municipio, eso es importante. El grupo está muy contento con la reunión, la abogada Adriana Francese también”, sostuvo Carla.

El objetivo de los familiares fue exponer la situación que aún atraviesan decenas de familias que desconocen los pormenores del fallecimiento de sus seres queridos y pedir que desde el Palacio de los Leones se impulse a los hospitales, sanatorios y clínicas a entregar la información correspondiente.

En concreto, pidieron más celeridad para que los nosocomios faciliten las historias clínicas. “Vos tenés la incertidumbre que ya es tremendo. A ese dolor, se le suma la no respuesta. Es tremendo”, remarcó Carla.

Noticias relacionadas
mas victimas mortales del fentanilo contaminado: santa fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Carla, hija de una víctima de fentanilo contaminado en Rosario, lucha por sumar más familias al pedido de justicia

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado.

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Lo último

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Benjamín Vicuña habló sobre su relación con la China Suárez: Una pena, se rompió

Benjamín Vicuña habló sobre su relación con la China Suárez: "Una pena, se rompió"

Argentina, el país con mayor consumo de huevos: cuáles son los beneficios de este alimento

Argentina, el país con mayor consumo de huevos: cuáles son los beneficios de este alimento

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este miércoles por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Ovación
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
Ovación

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Policiales
Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Policiales

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos