La Capital: cambiaron las formas, pero no la esencia

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquel 15 de noviembre de 1867 en que el primer ejemplar de La Capital llegó hasta sus lectores, cuando Rosario era todavía más ilusión que realidad, más posibilidad que hecho concreto, más proyecto que realización plena.

Nadie sospechaba, acaso, que ese periódico local fundado por Ovidio Lagos con el respaldo político de Justo José de Urquiza iba a convertirse con el transcurso del tiempo en el Decano de la Prensa Argentina. En sus páginas pronto firmaría columnas nada menos que el gran José Hernández, creador del Martín Fierro.

Los años fueron pasando: Rosario no pudo concretar su sueño de convertirse en la capital de la Argentina, tal cual La Capital lo proclamaba ya desde su propio nombre. Sin embargo, esa frustración política no detuvo su impactante desarrollo económico. Y el crecimiento poblacional fue de la mano: lo que una vez había sido un caserío junto al imponente Paraná se había transformado, en lapso breve, en una ciudad de pujante presente y futuro auspicioso. A su lado, junto con ella, siempre impulsándola, siempre creyendo y acompañando el quehacer cotidiano de sus habitantes, estaba La Capital.

Claro que el matutino, al igual que la ciudad, ya no era el mismo. Su evolución técnica resultó notable, lo cual redundó en una también notable expansión de sus lectores, así como en una extensión y profundización de sus contenidos. La Capital se había convertido en un gran diario, cuyo vínculo con Rosario era indisoluble, si bien se extendía hacia toda la provincia y a la vez poseía, por cierto, relevancia nacional.

A medida que las décadas se iban sucediendo, la velocidad de las transformaciones se aceleraba. Y así llegaron, una tras otra, las imponentes rotativas que se instalaron en el subsuelo del tradicional edificio de Sarmiento entre Santa Fe y Córdoba. Quedan en pie aún muchos que recuerdan aquella época en la cual se escuchaba el fragor de las máquinas que imprimían el Decano: cuando los últimos periodistas abandonaban la Redacción en la madrugada, ya era posible para ellos leer los primeros ejemplares del diario, que dejaban las manos manchadas de tinta.

La llegada, en el año 1987, de la composición en frío, señaló un hito singular. El final de la época del plomo comenzó a trazar la ruta que desemboca en el presente. El diario, mientras tanto, continuaba siendo emblema de la urbe que lo cobijaba. A lo largo de tantos días, sus habitantes lo habían adoptado como un hábito insustituible: adquirido a los canillitas —con su singular e inolvidable voceo callejero— o en el tradicional kiosco de revistas, el ejemplar de La Capital también solía llegar directamente al domicilio de sus lectores, que lo leían con el desayuno. También resultaba usual que toda la familia lo consultara: cada uno de sus integrantes hallaba siempre algo de su interés. El Decano siempre informó con rigor y, sobre todo, muy atento a las necesidades del paisaje que lo entornaba.

El diario en papel sigue aún su camino en estos días vertiginosos, signados por el auge de nuevas maneras de comunicar. La Capital, sin embargo, es hoy mucho más que ese tradicional ejemplar: allí está www.lacapital.com.ar, su versión virtual, donde la dinámica y la agilidad imprimen su sello en el gran abanico informativo. Y también Brindis TV, pionero del streaming fuera de Buenos Aires, y La Capital +, una gran apuesta audiovisual con Rosario como ineludible punto de partida. Y el futuro, sin duda, abriga nuevos y trascendentes proyectos.

Porque a pesar de tantas y tan profundas transformaciones, en el fondo nada se ha modificado: La Capital continúa siendo lo que siempre fue, uno de los símbolos de una ciudad que no deja de avanzar con confianza hacia un porvenir venturoso, hija constante de su propio y generoso esfuerzo.